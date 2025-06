Ex-Corinthians, Jô é preso pela terceira vez por não pagar pensão

Ex-jogador de Ceará, Atlético-MG e Corinthians, Jô foi detido novamente pelo não pagamento de pensão alimentícia, hoje.

O que aconteceu

Após mais de um ano da prisão pelo mesmo motivo, o atacante foi detido agora pela terceira vez, no Aeroporto de Guarulhos. A informação foi dada inicialmente pelo jornal Metrópoles e confirmada pelo UOL.

A prisão é movida pela mãe de um dos oito filhos de Jô, Maiara Quiderolly, segundo o advogado do atleta, Guilherme Motai. O atacante foi preso pela primeira vez em 9 de maio do ano passado, em Campinas (SP), quando jogava pelo Amazonas e ia para um jogo contra a Ponte Preta. A segunda detenção aconteceu quando atuava pelo Itabirito, em 18 de dezembro de 2024, na cidade de Contagem (MG).

A defesa do jogador tinha ciência do mandado de prisão, disse que o jogador não tem condições de pagar o valor atual de pensão e afirmou que já entrou com o pedido para revisão do valor neste ano, mas que ainda não há uma decisão judicial.

Esse não pagamento ocorre de uma situação financeira que hoje é irreal, não condiz com a realidade do jogador. Cabe ressaltar que o Jô não foge da sua responsabilidade, mas ela deve ser adequada à sua realidade.