Jamerson, do Vitória, rompe ligamentos do tornozelo direito e passa por cirurgia

O lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, sofreu uma grave lesão após uma entrada dura do meio-campista Eduardo, do Cruzeiro, no empate sem gols no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileiro. O jogador teve que deixar o gramado de ambulância com fratura e ruptura dos ligamentos do tornozelo direito e está em cirurgia, neste momento, no Hospital São Rafael, em Salvador, segundo informou o clube baiano.

"Desejamos forças e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes, Jamerson!", publicou o Vitórias, nas redes sociais.

O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Jamerson avançava pela esquerda e, ao tentar acelerar a jogada na linha de fundo, foi atingido por um carrinho de Eduardo. O campo encharcado dificultou ainda mais o controle do movimento, e o impacto direto resultou em uma torção violenta. O árbitro inicialmente mostrou cartão amarelo ao volante cruzeirense, mas, diante da gravidade da lesão, reviu a decisão e expulsou o jogador com vermelho direto.

O choque da cena foi imediato. Companheiros e adversários demonstraram espanto, e Eduardo, visivelmente abalado, chorou enquanto acompanhava o atendimento médico ao lado do adversário caído. Sem reação diante da gravidade do que havia causado, o jogador do Cruzeiro foi retirado de campo em lágrimas, amparado por membros da comissão técnica.

No aspecto esportivo, o resultado foi ruim para ambos: o Vitória chegou aos 11 pontos, segue ameaçado pela zona de rebaixamento e pode entrar no Z4 a depender de outros resultados da rodada; o Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a liderança antes da pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Com a paralisação do campeonato, o próximo compromisso do Vitória será apenas em julho, contra o Internacional, fora de casa.

