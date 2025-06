Já sem Neymar, Santos visita Fortaleza em duelo direto para deixar zona de rebaixamento

Em situação delicada na tabela do Brasileirão, o Santos fará um confronto direto com o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30, em busca de um alívio na temporada. Os dois times lutam para deixar a zona de rebaixamento, ainda que temporariamente. A equipe paulista não terá o suspenso Neymar, que negocia novo contrato, possivelmente até a Copa do Mundo de 2026.

Os dois times vão entrar em campo na Arena Castelão em situação periclitante. O Santos é o 18º da classificação, com apenas oito pontos, enquanto o Fortaleza é o primeiro time da zona da degola, com 10. O vencedor vai aproveitar a rodada fragmentada, com apenas seis jogos (as partidas envolvendo os brasileiros do Mundial de Clubes ficarão pendentes até o fim de julho), para escapar da zona de rebaixamento.

Para esta missão complicada, o Santos não terá Neymar, expulso na rodada passada. O meia-atacante vai cumprir suspensão automática. Mesmo se não tivesse levado o cartão vermelho, o "príncipe" dificilmente entraria em campo porque contraiu covid-19 na semana passada e não treinava desde a última quinta.

Se a negociação para sua renovação não vingar, Neymar não entrará mais em campo pelo Santos. Seu contrato se encerra no fim do mês e o jogo desta quinta será o último da equipe neste mês.

Sem o craque, o técnico Cléber Xavier deve escalar o setor ofensivo santista com Rollheiser e Barreal, mais recuados, e Guilherme e Tiquinho Soares mais avançados. Deivid Washington pode ganhar uma chance entre os titulares, numa disputa direta com Tiquinho, uma vez que Soteldo deixou o clube para reforçar o Fluminense no Mundial de Clubes.

Outras baixas são o goleiro João Paulo, liberado para o enterro da sua avó, e o zagueiro Gil, em recuperação física. Em compensação, o treinador terá os retornos do experiente zagueiro Luan Peres, suspenso na rodada passada, e do lateral Aderlan, recuperado fisicamente. Ambos devem ser titulares nesta quinta.

Também será opção para a comissão técnica o lateral-direito JP Chermont, que, assim como Deivid Washington, estava acompanhando a seleção brasileira sub-20 em amistosos. O clube fez uma operação logística para contar com a dupla nesta quinta. O volante Rincón também deve reforçar o banco após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias.

Do outro lado, o Santos terá pela frente um rival cambaleante, em momento difícil na temporada, algo raro na equipe sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza não vence há seis jogos, por diferentes competições, e vem de três derrotas consecutivas. A última delas foi um sonoro 5 a 0 diante do Flamengo.

A favor do time da casa estão os números do confronto. O Fortaleza não perde como mandante diante do Santos desde 1984. Na "Era dos pontos corridos", o time nordestino jamais perdeu para a equipe paulista.

Para esta quinta, Vojvoda terá ao menos um reforço: o meia Matheus Pereira. Trata-se do único jogador contratado pelo time nesta última janela de transferências. Regularizado na CBF, ele poderá fazer a estreia já nesta quinta.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA X SANTOS

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS - Gabriel Brazão; Aderlan (Escobar), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Barreal; Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Cléber Xavier.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).