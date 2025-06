Internacional perde do Atlético-MG e entra no Z4 do Brasileirão

Nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela 12ª rodada do Brasileirão, o Internacional foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0. Os tentos do Galo foram marcados por Vitão (contra) e Júnior Santos, em Belo Horizonte (MG). O duelo marcou também a estreia de Dudu com a camisa do time mandante.

Desta maneira, diante da derrota, o Internacional caiu para a 17ª colocação, com 11 pontos conquistados, abrindo a zona da degola do Brasileirão. O primeiro time fora do Z4 é o Vitória, com 11 unidades, mas com saldo superior (-4 a -5). O Atlético-MG, por sua vez, celebrou a vitória, uma vez que alcançou o G8 do torneio. Os mineiros pularam para a sétima posição, somando 20 pontos - mesma pontuação do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras, que ainda entra em campo na rodada, fica em sexto por conta do número de vitórias (6 a 5).

O próximo compromisso das equipes valem pela 13ª rodada do Brasileirão e acontecerão em julho, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Atlético-MG pega o Bahia, na Arena Fonte Nova, e o Colorado enfrenta o Vitória, no Estádio Beira-Rio.

Os gols do jogo

O gol do Atlético-MG saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda do campo de ataque, Rubens cruzou para a área e Vitão, zagueiro do Internacional, cabeceou contra o próprio patrimônio, sem chances para o goleiro Anthoni.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o Galo ampliou. Igor Gomes encontrou Júnior Santos em profundidade. O atacante, com "sangue fresco", invadiu a área e bateu entre as pernas de Anthoni.







FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 0 INTERNACIONAL

Data: 14 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira



VAR: Ilbert Estevam da Silva



Público: 24.781 pessoas



Renda: R$1.126.472,86

Cartões amarelos: Natanael, Rony, Scarpa e Éverson (Atlético-MG); Bruno Tabata, Aguirre e Ronaldo (Internacional)



Cartão vermelho: nenhum

GOLS



Atlético-MG: Vitão (contra), aos 30? do 1ºT, e Júnior Santos, aos 48? do 2ºT.

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens (Vitor Hugo); Gabriel Menino, Alan Franco, Scarpa (Saravia) e Dudu (Igor Gomes); Rony (Caio Paulista) e Hulk (Júnior Santos)



Técnico: Cuca

INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa); Ronaldo, Bruno Henrique (Yago Noal) e Thiago Maia (Gustavo Prado); Wesley, Bruno Tabata (Ricardo Mathias) e Borré (Valencia)



Técnico: Roger Machado