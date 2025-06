Internacional: dirigente fala sobre necessidade de vender atletas

José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional, abordou um tema delicado nesta quinta-feira: a questão financeira do clube. Pelo orçamento apresentado para 2025, o time gaúcho precisa vender um jogador para manter as contas em dia.

Nomes como Wesley, Vitão, Vitor Gabriel e Gustavo Prado são os mais comentados para uma futura negociação. A venda pode acontecer no meio do ano, apesar de o prazo ser um pouco maior.

"No nosso orçamento está estabelecido que precisamos vender. Temos que vender até o final do ano. Sabendo que temos ativos, o que a gente busca fazer é equacionar isso para que a gente não perca competitividade", disse José Olavo Bisol, em entrevista à Rádio Grenal nesta quinta-feira.

Irregularidade no Internacional

Sensação no começo do ano, o Internacional passa por altos e baixos após a conquista do Campeonato Gaúcho. Enquanto a equipe segue na luta pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, a situação no Brasileirão não é boa ? o time está na metade de baixo da classificação.

"Se eventualmente tivemos que nos desfazer de alguém, devemos buscar alternativas que cumpram essa função e que mantenham a qualidade do elenco", concluiu José Olavo Bisol.