Ingressos para 2º jogo da NFL no Brasil esgotam após 4h de venda geral

Os ingressos disponibilizados hoje na internet para o segundo jogo da NFL em São Paulo, entre Chargers e Chiefs, foram esgotados em cerca de quatro horas após a abertura da venda.

Entradas para o São Paulo Game

Não há mais ingressos disponíveis na plataforma da Ticketmaster. A empresa informou o esgotamento na página do evento e até retirou de seu site o banner de divulgação da comercialização das entradas.

Os tíquetes ficaram disponíveis por quatro horas na internet. A abertura ocorreu às 10h (de Brasília) desta quinta, e os ingressos duraram até pouco depois das 14h. Ainda não há informação sobre o status da venda na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Não foi informada qual a carga disponibilizada hoje dos cerca de 47 mil ingressos totais para a partida. No ano passado, 47.236 torcedores assistiram à vitória dos Eagles sobre os Packers no que foi o primeiro jogo da Liga não só no Brasil, como em todo o Hemisfério Sul do planeta.

Uma nova carga de ingressos pode vir a ser disponibilizada. Algumas compras não são processadas, e as entradas que não forem confirmadas serão comercializadas novamente.

Problemas de acesso --de novo

Diversos torcedores relataram novamente que enfrentaram problemas na realização da compra online. Internautas reclamaram de dificuldades no acesso, como instabilidade do site, erros no sistema e dificuldade com a vila virtual.

O UOL fez o teste nas últimas horas e flagrou erros ao selecionar assentos e setores que apareciam como disponíveis, mas não estavam. Uma leitora manifestou sua insatisfação: "Mega decepção por esperar um ano para a compra dos ingressos! Fiquei mais de uma hora na pré-venda e não consegui adquirir pois após todo o tempo aguardando [o sistema identificou erro e perdi o acesso. Hoje, por mais de duas horas na fila, agora não tem mais ingresso! Decepção", escreveu.

Os perrengues já haviam marcado a pré-venda exclusiva, no início da semana, quando o volume foi menor. Após a comercialização liberada apenas para clientes XP na última segunda, as publicações nas redes sociais da NFL Brasil e da Ticketmaster a respeito da aquisição dos ingressos foram inundadas de relatos de experiências negativas.

Ao UOL, a Ticketmaster afirmou ontem que tudo correu bem na pré-venda e que as filas virtuais maiores são reflexo da alta demanda para a compra dos ingressos do evento. A NFL, por sua vez, não retornou o contato via email da reportagem.

Esta é uma venda de alta demanda e, com tantos fãs ansiosos para comparecer, não é incomum ver filas virtuais maiores. Dito isso, tudo correu bem -- os fãs conseguiram comprar ingressos sem problemas. Além disso, tomamos medidas para facilitar a experiência, incluindo uma comunicação mais clara com os fãs.

Ticketmaster, em nota ao UOL

Os preços dos ingressos ficaram entre R$ 740 e R$ 3,4 mil. Há opção de meia-entrada para todos os setores e assentos, sendo obrigatório o comprovante do direito ao benefício no momento da compra e também na entrada do evento.

A segunda edição do São Paulo Game será disputada no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, novamente no estádio do Corinthians. Os portões abrem às 17h, com o início da partida previsto para 21h.

Os ingressos

Ingressos 2º jogo da NFL em São Paulo Imagem: Reprodução/ticketmaster