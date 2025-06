Há 31 anos, Seleção Brasileira de basquete conquistava o Mundial feminino

Em 12 de junho de 1994, a Seleção Brasileira feminina de basquete conquistou seu primeiro e único título mundial. O triunfo, que aconteceu na Austrália e é o maior da história da modalidade entre as mulheres, teve participação de grandes nomes, como Hortência, Magic Paula e Janeth. Na conquista de 31 anos atrás, o time derrotou a China na final, por 96 a 87.

Nas primeiras fases da competição, o time brasileiro passou com uma certa tranquilidade. No Grupo C, avançou na segunda posição após três jogos, justamente por conta de uma derrota para a Eslováquia, líder da chave. Depois, já no Grupo F, as brasileiras terminaram novamente na segunda posição. Inclusive, perderam para as chinesas, futuras adversárias do Brasil na final.

Em 2018, Hortência foi eleita a melhor jogadora da história dos Mundiais (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)

"Quando saímos do Brasil, nosso objetivo era conseguir uma medalha. Tinha confiança de que poderíamos chegar pelo menos entre os quatro. Quando percebemos que poderíamos ir mais, o time ganhou confiança e foi subindo de produção. Acho que são coisas que só Deus pode explicar. Ele reservou para mim e Hortência um final feliz, a realização na seleção", confessou Paula após a final.

O torneio entrou para a história e é até hoje a única conquista Mundial da equipe feminina. Janeth e Hortência entraram para o time do campeonato, estando entre as cinco melhores do mundo. A segunda ainda terminou a competição como cestinha ? 221 pontos em oito jogos, média de 27,6 por partida.