Grêmio x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Grêmio e Corinthians entram em campo hoje, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Grêmio e Corinthians possuem 15 pontos e estão no meio da tabela no Brasileirão. O Corinthians é o 11º colocado, uma posição à frente do Grêmio por conta dos critérios de desempate.

Os donos da casa venceram as duas últimas partidas. O Tricolor superou o Juventude por 2 a 0 na rodada passada.

O Alvinegro vem de dois empates. Yuri Alberto e Memphis Depay são os desfalques para o jogo desta noite.

Grêmio x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025