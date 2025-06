Corinthians desfalcado arranca empate do Grêmio com golaço de Bidon

Grêmio e Corinthians podiam ter feito mais, mas ficaram no empate por 1 a 1, na Arena do Grêmio, na noite de hoje. Em confronto direto na tabela, as equipes tiveram um primeiro tempo dinâmico, mas caíram de rendimento na etapa final.

Braithwaite abriu o placar, e Breno Bidon deixou tudo igual com um golaço de fora da área. O resultado ficou definido ainda no primeiro tempo da partida.

O empate não foi mau negócio, uma vez que os times ficaram no "acordo de cavalheiros" no meio da tabela. Inclusive, ambos subiram algumas posições — Corinthians foi ao 10º lugar, enquanto o Grêmio subiu para 11º, com os mesmos 16 pontos.

Agora, o Brasileirão só retorna a partir do dia 13 julho, após a disputa do Mundial de Clubes. Os próximos confrontos dois dois clubes já estão definidos: Corinthians x RB Bragantino e Cruzeiro x Grêmio.

Primeiro tempo dinâmico define empate

Em primeiro tempo equilibrado, Grêmio e Corinthians correram muito e apresentaram bom nível técnico, com as duas equipes acertando a trave uma vez antes de balançarem as redes. O Tricolor Gaúcho saiu na frente aos 28 minutos, em uma bela jogada de Alysson que terminou com finalização precisa de Braithwaite. Sete minutos depois, Bidon fez tudo sozinho para empatar. O meio-campista aproveitou a sobra de um cruzamento de Matheuzinho e acertou um chute de manual de fora da área, arrancando o empate.

Já a segunda etapa teve uma grande queda de qualidade, com erros de passes para ambos os lados e pouca criatividade. Além disso, o cansaço também pesou para as equipes. No caso do Corinthians, muito desfalcado, as substituições incluíram até dois garotos da base, Dieguinho e Kayke, que ganharam espaço com Dorival (e até imprimiram alguma dinâmica no Timão, apesar de poucos minutos em campo). Do lado gremista, Pavón entrou no gramado para decepcionar mais uma vez. O atacante até teve oportunidade de marcar, mas parou em Hugo Souza.

Gols e lances importantes

Grêmio na trave! Alysson desviou de cabeça após a cobrança de escanteio e acertou a trave. A bola ainda tocou em Braithwaite antes de sair. O Grêmio chegou muito perto de abrir o placar.

Defendeu Volpi! Talles Magno girou sobre a marcação e encontrou Maycon perto da área. O volante cruzou e Hector Hernández finalizou ao girar sobre o defensor, mas Tiago Volpi, atento, defendeu.

Talles Magno ficou no quase. O Corinthians voltou a atacar com uma boa troca de passes. Maycon recebeu de Breno Bidon e encontrou Talles Magno, que invadiu a área, ficou no mano a mano e finalizou à direita do gol do Grêmio, com desvio na marcação.

Corinthians também acertou a trave... Rodrigo Garro cobra escanteio na medida e acha Talles Magno, que toca de cabeça sozinho e vê a bola explodir na trave.

1x0. Alysson recebeu de Tiago Volpi, driblou Cacá, invadiu a área e encontrou Braithwaite em boa condição. O dinamarquês fintou pra cima de Matheuzinho e finalizou com categoria para marcar.

1x1 com golaço! Breno Bidon aproveitou a sobra, após o corte da zaga do Grêmio na entrada da área, e acertou um chutaço no ângulo direito de Volpi. Belíssimo gol do jovem meio-campista do Corinthians.

Ataque gremista. Após a cobrança de falta, Braithwaite dominou no peito e finalizou. A bola desviou e sobrou para Wagner Leonardo, que chutou perto da pequena área, mas parou na perna direita de Hugo Souza, que evitou o gol.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 12/06/2025 (quinta-feira), às 20h

Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Público: 20.465 pessoas

Renda: R$ 1.261.576,00

Cartões amarelos: Villasanti, Dodi (GRE); André Ramalho, Cacá, Breno Bidon (COR)

Gols: Braithwaite, aos 28/1ºT; Breno Bidon, aos 35'/1ºT

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Ronald), Vilassanti e Cristaldo (Riquelme); Alysson (Francis Amuzu), Braithwait (André Henrique) e Cristian Olivera (Pavón). Técnico: Mano Menezes.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Ryan, Breno Bidon (Dieguinho) e Garro; Talles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Romero). Técnico: Dorival Júnior.