GP do Canadá de F1: programação e onde assistir à prova

A Fórmula 1 retorna neste final de semana com a 10ª etapa da temporada de 2025. O Grande Prêmio do Canadá será disputado de sexta a domingo no Autódromo Gilles Villeneuve, na cidade de Montreal, em um circuito com 4.361 m de extensão.

GP do Canadá de F1: veja a programação e onde assistir

Sexta-feira:

14h30 às 15h30 (horário local) (17h30 - 18h30 GMT): Treino Livre 1 - Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

18 às 19h: Treino Livre 2 - Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

Sábado:

13h30 - 14h30: Treino Livre 3 - Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro

17h - 18h: Definição do grid do Grande Prêmio do Canadá - Onde assistir: Band / Bandsports / F1TV Pro

Domingo:

15h (18h GMT): Início do Grande Prêmio (70 voltas de 4,361 km ou uma corrida de duas horas) - Onde assistir: Band / F1TV Pro.