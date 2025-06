Gerson merece a ira da torcida do Flamengo? Massini e Juca debatem

Acertado com o Zenit (RUS), o meio-campista Gerson, que deixará o Flamengo após o Mundial de Clubes, merece ser chamado de traidor pela torcida do Flamengo? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram o assunto.

O clube russo topou pagar a multa rescisória - 25 milhões de euros (R$159 milhões) - para contar com Gerson após o Mundial de Clubes, que será a despedida do jogador no Flamengo.

Massini: Nota de 3 reais é ofensiva

Essa nota, esses 3 reais, chamar o torcedor de mercenário, Judas, traidor, acho que nenhum torcedor tem o direito de ofender um atleta, um pai de família nesse nível. É muito ofensivo. [...] Essa notinha é sem sentido, sem noção e ofende o jogador. Se eu fosse o Gerson, eu pegaria meu chapéu e nem jogaria mais.

Paulo Massini

Juca: Entendo o torcedor

Eu pergunto: porá a perna para quebrar em um jogo do Flamengo no Mundial tendo a possibilidade de ganhar essa dinheirama na Rússia? [...] Eu entendo o torcedor, reage assim: na semana de estreia ele vai deixar? Parece o Neymar saindo do Santos para o Barcelona antes do Mundial.

Juca Kfouri

