Garro vê virtudes do Corinthians com Dorival e revela: 'Não estou 100%'

Mesmo sem estar 100% fisicamente, o meia Rodrigo Garro foi titular pela primeira vez desde a final do Paulistão, nesta noite (12), e atuou por 90 minutos no empate com o Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Rodrigo Garro disse que ainda precisa recuperar a melhor forma física, após ficar quase três meses em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O camisa 8 considera que a pausa para o Mundial de Clubes será benéfica para esse fim.

Venho tratando meu joelho pouco a pouco. Acho que foi um bom jogo para demonstrar a mim e a minha cabeça de que o meu joelho já está em condição. Sim, com certeza eu não estou 100% fisicamente, mas vou melhorar. Agora, tenho essas férias para poder treinar.

Rodrigo Garro, ao Premiere

Por outro lado, Garro se mostrou satisfeito com evolução do Timão sob o comando de Dorival Júnior após a partida. Ele elogiou a postura da equipe que, jogando fora de casa, teve a maior posse de bola.

Fizemos um jogo bom. Acho que controlamos a maior parte da partida. Por uma questão de concentração, tomamos o gol, e isso deixou as coisas mais difíceis. Mas acho que esse é o caminho para conseguir as coisas que a gente tem como objetivo.