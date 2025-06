Garro vê Corinthians "no caminho certo" e diz que não está 100% fisicamente

O Corinthians saiu atrás, mas buscou o empate com o Grêmio nesta quinta-feira, por 1 a 1, em Porto Alegre, no último jogo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes. O meia Rodrigo Garro lamentou a falha de atenção no gol sofrido pela equipe, mas acredita que o Timão está no caminho certo.

"Fizemos um bom jogo. Controlamos a maior parte do jogo. Sofremos o gol em uma desatenção, mas estamos no caminho certo, teremos tempo para reforçar o que o professou falou e melhorar individualmente. Vamos curtir com a família e voltar mais fortes", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

Esta foi a primeira partida do argentino como titular desde que o problema no joelho se intensificou, após a final do Paulistão. Garro falou sobre suas condições clínicas e afirmou que ainda está 100% fisicamente, mas vai melhorar durante o tempo livre que terá pela frente.

"Venho tratando meu joelho, mas estou bem. Hoje foi um bom jogo para mostrar que já estou em condições. Fisicamente ainda não estou 100%, mas vou melhorar", afirmou.

O time terá um longo período de inatividade até a próxima rodada do Brasileiro. O Corinthians entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram definidos pela CBF.