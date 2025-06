Sem Neymar, Santos leva empate-relâmpago, mas bate Fortaleza e sai do Z4

Foi com drama, teve baque, mas o Santos vai para a pausa para o Mundial fora do Z4. O Peixe abriu 2 a 0 fora de casa, viu o Fortaleza buscar o empate-relâmpago, mas contou com a sorte no fim para vencer o rival por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O quarteto santista sem Neymar funcionou no primeiro tempo. Barreal abriu o placar com passe de Rollheiser, e Guilherme ampliou após ajeitada de Tiquinho. O atual contrato de Neymar com o Santos vai até o final do mês, portanto, mesmo suspenso, esta pode ter sido a última partida do time com ele no elenco.

O Fortaleza reagiu no segundo tempo com "choque duplo" Pikachu. O atacante deixou tudo igual com dois pênaltis cobrados em três minutos.

A sorte ajudou o Santos no final. Rollheiser soltou o pé e viu a bola explodir na trave e bater nas costas de João Ricardo para definir o placar.

O resultado tirou o Santos do Z4. O Peixe foi aos 11 pontos e assumiu a 14ª colocação. O Fortaleza, por outro lado, se manteve com 10 e aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Santos e Fortaleza só voltam a jogar em julho, após o Mundial de Clubes, e com clássicos. O Peixe recebe o Palmeiras, e o Leão do Pici encara o Ceará. Os jogos pela 13ª rodada do Brasileirão ainda não têm data e horário definidos pela CBF.

Como foi o jogo

O Fortaleza pressionou, mas o Santos foi letal no primeiro tempo. Em casa, o Leão do Pici começou em cima e criou chances claras de marcar, porém não foi efetivo. O Peixe, por sua vez, subiu duas vezes ao ataque e não perdoou. Barreal e Rollheiser combinaram bem para o primeiro gol, e Tiquinho e Guilherme trabalharam com precisão no lance do segundo tento.

Barreal comemora gol marcado pelo Santos contra o Fortaleza no Brasileirão Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Pênaltis — e Pikachu — mudam cenário, mas sorte ajuda o Santos. O Fortaleza voltou ainda mais ofensivo no segundo tempo, e o Santos se fechou cada vez mais. Brazão ajudou o Peixe com boas defesas, mas não foi suficiente. Pikachu entrou iluminado, anotou dois gols de pênalti seguidos — um deles sofrido por ele mesmo — e deixou tudo igual. O Santos acusou o golpe e ficou acuado. Brazão salvou o Peixe de uma virada e viu João Ricardo não ter a mesma sorte do outro lado. O goleiro do Fortaleza tentou salvar chute de Rollheiser, mas viu ela bater nas suas costas e definir o placar.

Lances importantes e gols

Brazão salva! Marinho fez cruzamento e encontrou Brítez na segunda trave. O zagueiro ajeitou para Gustavo Mancha, que finalizou firme, mas Gabriel Brazão foi bem para defender.

Barreal abre o placar: 1 a 0. Em jogada rápida, Barreal tabelou com Rollheiser, que deu uma cavadinha e achou o companheiro já dentro da área. O camisa 22 tocou na saída de João Ricardo e abriu o placar.

Que bomba! Pochettino recebeu dentro da área pela direita e soltou o pé, cruzado. Brazão, bem posicionado, defendeu com as pernas.

Na trave! Breno Lopes recebeu, levou para a linha de fundo e cruzou na área. Deyverson se antecipou à marcação e finalizou. A bola explodiu no travessão e não entrou.

Guilherme, na lei do ex, amplia: 2 a 0. Tiquinho recebeu dentro da área, fez o pivô e serviu Guilherme, que entrou livre para finalizar de primeira, no canto esquerdo de João Ricardo.

Guilherme não comemorou após marcar para o Santos contra o Fortaleza no Brasileirão Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Brazão de novo (duas vezes)! Já no segundo tempo, Pochettino ficou com sobra na entrada da área e soltou a bomba no meio, Brazão rebateu para frente, e a defesa afastou. No lance seguinte, Zé Welison recebeu dentro da área e finalizou firme para mais uma boa defesa do goleiro.

Pênalti! Após cruzamento na área do Santos, Gustavo Mancha cabeceou, e a bola pegou no braço de Zé Ivaldo. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR, analisou e anotou a penalidade.

Yago Pikachu manda na rede: 2 a 1. O atacante do Fortaleza foi para a cobrança do pênalti e bateu no canto esquerdo baixo de Brazão. O goleiro do Santos acertou o lado, mas não alcançou.

Pênalti de novo! Pikachu recebeu nas costas de Escobar e foi tocado pelo argentino quando invadiu a área. O árbitro marcou o pênalti em campo.

Replay do gol, Pikachu? 2 a 2. O atacante foi para a bola de novo e, assim como no pênalti anterior, bateu cruzado. Brazão acertou o canto novamente, tocou na bola, mas ela entrou.

Brazão salva o Santos de novo! Lucero recebeu bom passe pela direita da área e finalizou para outra boa defesa de Brazão.

Sorte ajuda o Santos: 3 a 2. Rollheiser recebeu pela direita, levou para o meio e bateu no contrapé de João Ricardo. A bola beijou a trave, bateu nas costas do goleiro e entrou.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 x 3 SANTOS

Data e horário: 12 de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Barreal (15'/1°T), Guilherme (41'/1°T), Yago Pikachu (25'/2°T), Yago Pikachu (29'/2°T), João Ricardo (contra, 46'/2°T)

Cartões amarelos: Rollheiser, João Schmidt, JP Chermont (SAN), Marinho, Bruno Pacheco, David Luiz, Zé Welison (FOR)

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez (Calebe) e Pochettino; Breno Lopes (Lucca Prior), Marinho (Yago Pikachu) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Zé Rafael (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Barreal (Deivid Washington), Guilherme e Tiquinho Soares (Thaciano). Técnico: Cléber Xavier