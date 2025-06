Fora de casa, Franca vence Minas no jogo 2 e empata série nas finais do NBB

Nesta quinta-feira, na Arena UniBH, o Franca visitou e venceu o Minas por 94 a 78 pelo segundo jogo das finais do NBB. Liderado por Didi Louzada, que brilhou no primeiro quarto, e com participação sólida de Lucas Dias e David Jackson, o time paulista empatou a série em 1 a 1.

O terceiro jogo entre as equipes ocorre neste sábado, às 17h (de Brasília), novamente na Arena UniBH, com mando do Minas. Quem vencer, toma a frence na final, que é em série melhor de cinco jogos.

O Franca, atual campeão do NBB, está em busca de seu quarto título. Já o Minas, que disputa sua primeira final do principal torneio de basquete do Brasil, mira seu primeiro troféu.

26 pontos e contando. Didi Louzada, o DONO do jogo 2 das #FinaisNBB! pic.twitter.com/IN9VUG0Kob ? NBB CAIXA (@NBB) June 13, 2025

O jogo

Primeiro tempo

O Franca começou com intensidade, liderado por Didi Louzada, que marcou 13 pontos e brilhou nas bolas de três. A equipe paulista dominou ofensivamente e conseguiu abrir vantagem de 13 pontos logo no primeiro período, que terminou 30 a 17. A defesa do Franca também se destacou, dificultando bastante as ações do Minas.

No segundo quarto, o Minas tentou reagir e melhorou ofensivamente, mas ainda encontrou dificuldades diante de uma defesa bem postada do Franca. Arengo e Paranhos se destacaram em alguns momentos, mas a equipe mineira não conseguiu reduzir significativamente a diferença. O Franca manteve o controle e foi para o intervalo vencendo por 47 a 36.

Segundo tempo

O Franca voltou ainda mais dominante do intervalo, com destaque para Lucas Dias, David Jackson e Baralle. A vantagem, que já era confortável, foi ampliada com bolas de três e boa presença nos rebotes. O Minas seguiu oscilando e não conseguiu frear o ritmo do adversário. O período terminou com larga vantagem do Franca: 76 a 49.

O Franca manteve o ritmo forte no último período e rapidamente voltou a abrir 30 pontos de vantagem com uma bola de três de Lucas Dias. Apesar de algumas cestas importantes do Minas, como as de Barelle e Machado, o time mineiro não conseguiu reverter o domínio francano. O Minas até esboçou uma reação e reduziu a diferença para 13 pontos em determinado momento, mas o Franca administrou bem a vantagem e garantiu a vitória sem sustos por 94 a 78.