Flamengo: Juca e Massini questionam ação da polícia no AeroFla

A torcida do Flamengo fez festa para o embarque do elenco rumo aos Estados Unidos, onde será disputado o Mundial de Clubes - ou, ao menos, tentou. O AeroFla terminou em confusão e Paulo Massini e Juca Kfouri, no Fim de Papo, questionaram a ação das forças policiais.

O tumulto, perto do Aeroporto do Galeão, teve gás de pimenta e bombas de efeito moral da polícia, o que gerou muita correria entre os fãs.

Massini: Polícia no Brasil não pede, manda bala

A polícia no Brasil não pede, ela manda bala. [...] [O AeroFla] É uma demonstração genuína de amor. [...] Tem necessidade disso, de enfiar o spray de pimenta nos caras só porque subiram no ônibus? A polícia não foi feita para isso. Ela foi educada para isso. A polícia gosta de dispersar a multidão. É lamentável.

Paulo Massini

Juca: Neymar Pai se sente o dono do Santos

As polícias militares são uma herança da Ditadura Militar no Brasil. Elas não foram educadas para dar segurança e garantir os direitos do cidadão, mas para guerrear com o cidadão. O cidadão é visto como inimigo e não como alguém que deve ser protegido.

A prova está nesse episódio [AeroFla]. O que faz uma polícia bem treinada e preocupada em proteger quem paga o salário dela?

Juca Kfouri

