Flamengo deve cortar Bruno Henrique do Mundial? Comentaristas debatem

Indiciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pela suposta participação em um esquema de apostas, Bruno Henrique deveria ser cortado do Mundial pelo Flamengo? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram o tema.

O Flamengo estreia no Mundial na próxima segunda (16), quando encara o Espérance (TUN). O jogo é pelo Grupo D da competição, que ainda contra com Chelsea (ING) e LAFC (EUA).

Massini: Flamengo não pode ser punido

O futebol do Bruno Henrique caiu bastante depois que o tema [apostas] surgiu e agora, diante dessa denúncia, é olhar para a questão humana, como está o Bruno Henrique para jogar o Mundial?

O Flamengo não pode ser punido, precisa identificar isso, não passar a mão na cabeça do jogador e perceber, entender se ele tem condições de entrar em campo e tomar a melhor decisão para o Flamengo. É uma questão do clube.

Paulo Massini

Juca: Bruno Henrique vai jogar com mil quilos nas costas

Eu já vinha dizendo que o Filipe Luís estava errando em escalar o Bruno Henrique. Evidentemente, ele caiu de produção, estava jogando com 500 quilos nas costas. Agora, passará a jogar com mil quilos.

E, veja que situação, às vésperas de o Flamengo estrear no Mundial de Clubes, tem dois problemas: um com um jogador indiciado por estelionato e outro sendo tratado como traidor pela torcida, que é o Gerson.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.