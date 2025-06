Flamengo desembarca nos Estados Unidos para disputar do Mundial de Clubes

O Flamengo desembarcou em Atlantic City, em New Jersey, para disputar o Mundial de Clubes, na manhã desta quinta-feira. A delegação com 31 jogadores saiu do Rio de Janeiro por volta das 23h pelo Aeroporto Internacional do Galeão com muita festa da torcida.

Fala, Nação! Você que está nos EUA, confira agora os eventos da Fla Philadelphia nos próximos dias!#QueTorcidaÉEssa pic.twitter.com/N2iXj0a0GJ ? Flamengo (@Flamengo) June 12, 2025

O Flamengo tem sua base de treinamentos na cidade de Galloway Township e treinará na Universidade de Stockton. O primeiro treino no local acontece ainda nesta quinta-feira, às 17h (16h no horário local).

A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Espérance, da Tunísia. O apito inicial está marcado para às 22h, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia.

Veja a lista dos jogadores que viajaram para os EUA:

Goleiros:

Dyogo Alves



Léo Nannetti



Matheus Cunha



Rossi

Defensores:

Alex Sandro



Ayrton Lucas



Viña



Wesley



G. Varela



Danilo



Léo Pereira



L. Ortiz



Cleiton



João Victor

Meio-Campistas:

Matheus Gonçalves



Allan



De Arrascaeta



Joshua



Everton Araujo



Jorginho



Erick



De La Cruz



Gerson

Atacantes:

Juninho



Everton Cebolinha



Bruno Henrique



Pedro



Wallace Yan



Plata



Michael



Luiz Araújo.