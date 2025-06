Flamengo chega ao Mundial sem desfalques, mas dois são dúvidas para estreia

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo conseguiu embarcar ontem à noite para a disputa da Copa do Mundo de Clubes sem nenhum desfalque de ordem médica. Dois jogadores, porém, ainda são dúvidas para a estreia contra o Esperánce, da Tunísia, na próxima segunda-feira (16), na Filadélfia (EUA).

O que aconteceu

Últimos a se recuperarem, De la Cruz e Plata viajaram com a delegação, mas serão avaliados dia a dia pelos médicos do clube.

De la Cruz teve uma entorse no joelho esquerdo. Sua última partida foi contra o Botafogo, no dia 18 de maio. Segundo o Rubro-Negro, o uruguaio apresenta uma "evolução diária".

Já Plata teve um edema ósseo no joelho direito e sua lesão virou polêmica com a seleção do Equador. Flamengo e a federação equatoriana trocaram farpas após o clube acusar o órgão de convocar o atacante à revelia, mesmo com o Rubro-Negro apresentando relatórios médicos de que ele não tinha condições de jogo.

Após a partida contra o Brasil, o retorno do atleta ao Rio de Janeiro foi antecipado. Seu último duelo foi no dia 1º de maio, contra o Botafogo (PB), pela Copa do Brasil. Segundo o clube, Plata não tem relatado dores e já treina com o grupo.

O Flamengo inicia seus preparativos nos Estados Unidos hoje. O time treina na Universidade de Stockton, em Atlantic City.

Viña retorna após 10 meses

Um retorno muito comemorado foi o de Viña. Após 10 meses, O lateral-esquerdo se recuperou de uma gravíssima lesão no joelho direito e entrou no fim da partida contra o Fortaleza, no dia 1º de junho.

O Fla o comprou à Roma (ITA), no início de 2024, por cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões na época). Por causa da lesão, ele pouco atuou até aqui com a camisa rubro-negra. Foram 22 jogos, com um gol marcado e duas assistências. O uruguaio disputa vaga com Alex Sandro e Ayrton Lucas.

Jorginho inscrito no Mundial

A grande novidade do Flamengo no Mundial de Clubes será Jorginho. O experiente volante ítalo-brasileiro foi anunciado no último dia 6 e registrado pelo clube na última segunda-feira.

Ele já treina com os companheiros e está em condições de estreia contra o Esperánce, na Filadélfia. No dia 20, na mesma cidade, o duelo é contra o Chelsea, ex-clube do jogador. O Fla fecha sua participação no Grupo D contra o Los Angeles FC (EUA), no dia 24, em Orlando (EUA).