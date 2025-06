Ex-São Paulo, William Gomes cita rivalidade e "gostinho especial" contra o Palmeiras

Em sua estreia no Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrenta o Porto às 19 horas (de Brasília) deste domingo, em Nova Jersey. Formado nas categorias de base do São Paulo, o atacante William Gomes, hoje no time português, se prepara para o duelo com o time brasileiro.

"Todos os jogos têm situações diferentes. Claro que o Palmeiras é um grande rival do São Paulo, equipe em que fiz a minha formação. Querendo ou não, acaba por ter um gostinho especial, mas vai dar tudo certo", afirmou.

Às vésperas do duelo, o ex-são-paulino falou ainda sobre Abel Ferreira. "É um técnico que conhece a cultura do futebol português e sabe da qualidade do Porto. Isso pode ser uma vantagem para o Palmeiras, mas estamos preparados", declarou.

William Gomes ainda não se firmou pelo Porto e disputou apenas nove jogos desde que chegou ao clube. Embora tenha atuado pouco, o jovem de 19 anos se diz pronto para a disputa do Mundial.

"Todos os jogadores sentem a pressão interna e querem jogar mais, mas eu estou preparado e acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus. Apesar de ter jogado poucos minutos no ano passado, sei que posso ajudar a equipe de diferentes formas", declarou.

"Todos os clubes e jogadores querem ganhar, independentemente da competição. Por mais que seja um clube europeu, o Porto vai entrar com a mesma força dos outros. Este é um clube diferente. A partir do momento em que disputamos uma competição internacional, sentimos logo um peso diferente", concluiu William Gomes.