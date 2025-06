Ex-Corinthians, Júnior Moraes segue passos de Kaká e ingressa em curso de Harvard

Júnior Moraes, ex-Corinthians, participou do programa "Business of Entertainment, Media and Sports" (BEMS) na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O programa faz parte de sua transição da carreira de atleta para o setor empresarial.

Com passagens pelo Santos no Brasil e protagonismo no Shakhtar Donetsk, onde se naturalizou ucraniano em 2019, Moraes agora investe em sua formação executiva.

O BEMS é um programa educacional da Harvard Business School focado em gestão e estratégia no setor de entretenimento, mídia e esportes. O curso inclui estudos de caso de marcas e personalidades como Real Madrid, David Beckham, Beyoncé, NFL, equipe de F1 da Mercedes, além de abordar temas ligados à inteligência artificial aplicada ao esporte.

Kaká é um dos poucos atletas brasileiros que já participou anteriormente desta formação, que também registrou a presença de LeBron James, Maria Sharapova e Pau Gasol em edições passadas.

De acordo com pesquisa da Federação Internacional de Atletas Profissionais (FIFPro), 54% dos jogadores de futebol não possuem formação educacional além do ensino médio e apenas 12% têm acesso a programas estruturados de transição de carreira.

"Esta participação faz parte do meu plano de desenvolvimento profissional. O curso oferece conteúdos sobre gestão esportiva, marketing e mídia digital que podem ser aplicados em diferentes contextos", afirma o atacante.

Júnior Moraes teve uma passagem discreta pelo Corinthians entre 2022 e 2023. Na oportunidade, o atleta retornou ao Brasil devido aos problemas causados pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Com a camisa do Timão, realizou 21 jogos e anotou um gol diante da Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil.