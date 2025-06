Ex-campeão aposta na vitória de Ilia Topuria sobre Charles Do Bronx no UFC 317

Faltando pouco mais de duas semanas para a realização do UFC 317, a expectativa para a disputa entre Charles Oliveira e Ilia Topuria, atração principal do show marcado para o dia 28 de junho em Las Vegas (EUA), não para de crescer. E quanto mais o evento se aproxima, mais os palpites e análises dividem opiniões, entre os membros da comunidade do MMA que apostam na vitória de 'Do Bronx' e os que confiam no triunfo do georgiano. E quem parece estar no segundo grupo é um ex-campeão do Ultimate.

Com a experiência de quem chegou ao topo da divisão dos pesos-médios (84 kg) e atualmente trabalha como comentarista do UFC, Michael Bisping aponta favoritismo de Ilia Topuria sobre Charles Do Bronx na disputa pelo título vago do peso-leve (70 kg). Na opinião do veterano, o crescimento físico do ex-campeão peso-pena (66 kg) com a subida de categoria, aliado à sua capacidade técnica e poder de nocaute, deve fazer a diferença no combate contra o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' no dia 28 de junho.

"Estou inclinado para Ilia Topuria. Eu acho que o poder nas mãos dele é significante e ele tem o wrestling para provavelmente ser capaz de impedir as quedas. Ele parece grande, ele parece ter ganhado massa muscular, ele vai ser capaz de bater mais forte, o cardio vai estar melhor... Vai ser um atleta muito melhor", analisou Bisping, em vídeo publicado no seu canal do 'Youtube'.

Opiniões divididas

Apesar das casas de apostas terem apontado um favoritismo com certa margem de distância nas 'odds' (probabilidades) em favor de Ilia Topuria logo na abertura do mercado, a verdade é que dentro da comunidade do MMA ainda há uma divisão de opiniões no que diz respeito à previsão do resultado da luta principal do UFC 317. Assim como Bisping, o também ex-campeão Aljamain Sterling foi outro que previu "uma noite ruim" para Charles Do Bronx diante do georgiano.

Já o polonês Mateusz Gamrot, 7º colocado no ranking peso-leve do UFC, apostou na vitória do brasileiro, principalmente pela diferença de tamanho. E Michael Chandler e Beneil Dariush, dois atletas que já foram derrotados por Do Bronx, pregaram respeito pelo ex-campeão da categoria diante do favoritismo atribuído pelas casas de apostas a Topuria, ainda que tenham ficado em cima do muro na hora de palpitar.

