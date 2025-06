Dupla do Corinthians leva terceiro amarelo e vira desfalque para volta do Brasileiro

O Corinthians ganhou dois desfalques para o próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Breno Bidon e o zagueiro André Ramalho receberam o terceiro cartão amarelo no jogo desta quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, e terão que cumprir suspensão na partida diante do Red Bull Bragantino, no retorno da competição.

O duelo será disputado somente depois da paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa e ainda não tem data ou horário definidos pela CBF.

Apesar das baixas, o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com algumas novidades na próxima rodada do Brasileirão. O zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, está em transição física depois de passar por cirurgia de hérnia inguinal e deve voltar a ficar à disposição após o retorno.

O atacante Yuri Alberto e o volante Raniele, entregues ao DM, também podem se recuperar e reforçar o Corinthians.

O Timão agora entra de férias e se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava no dia 28 de junho. Com o empate de 1 a 1 com o Grêmio, a equipe pulou para o décimo lugar do Brasileirão, com 16 pontos conquistados.