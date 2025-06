Dupla Ba-Vi ajuda, e Fla vai disputar o Mundial como líder do Brasileirão

Mesmo sem disputar a 12ª rodada do Brasileirão, o Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes tranquilo na liderança do torneio nacional, após ajudas de Bahia e Vitória.

O que aconteceu

O Tricolor de Aço venceu o RB Bragantino, e o Leão empatou com o Cruzeiro nesta quinta-feira, resultados que não deixaram com que os elencos paulista e mineiro alcançassem o rubro-negro na liderança.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, é o primeiro colocado do Brasileirão, com 24 pontos. Em caso de vitórias, Cruzeiro e Bragantino teriam se tornado líder e vice-líder. Agora, o Cabuloso ocupa a segunda posição, também com 24 (o Fla lidera pelo saldo), enquanto o Massa Bruta é o terceiro, com 23.

Também ocupado com a disputa do Super Mundial, o Palmeiras não participa da 12ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira. A equipe alviverde é a quarta colocada, com 22 pontos.

Já Fluminense e Botafogo estão um pouco atrás, com 18 pontos.