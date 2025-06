Dorival enaltece busca por 'identidade' do Corinthians em meio a lesões

Dorival Júnior mostrou que tem motivos para comemorar na pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes. Em 10 dias de treino com Corinthians, o técnico conseguiu

O técnico afirmou está satisfeito com a busca por uma identidade tática do time mesmo em meio a lesões. Por exemplo, Rodrigo Garro só jogou os primeiros 90 minutos completos na noite de hoje (12), desde a final do Paulistão.

Acho que a equipe vem começando a buscar uma identidade. Ainda é muito cedo. Foi a primeira semana de treinamentos. Ao longo desse período todo, fizemos dez jogos em 30 dias. Estamos saindo do período sem lesão e recuperando os jogadores, principalmente o Garro que teve seus primeiros 90 minutos. Espero que estejamos mais fortes depois da parada e que saibamos aproveitar esse tempo.

Dorival Júnior, após o empate por 1 a 1 com o Grêmio

O que mais disse Dorival

As ausências de André Carrillo, José Martínez e Memphis Depay. "Primeiro, que não é uma certeza sobre a presença deles em campo. Segundo, temos que respeitar pelo profissionalismo dos profissionais do clube. Temos que respeitar a fisiologia, departamento médico e físico, tudo foi planejado e programado. Acontecendo dessa maneira, respeitamos a individualidade de cada um sem colocar em risco os atletas. Tomamos uma decisão antecipada e acredito que tenha sido a mais correta. Preparamos uma equipe, que fez um grande jogo, disputado. Duas equipes que vivem o mesmo momento na competição, temos consciência disso. A resposta foi importante."

Importância do empate com o Grêmio. "Acho que foi um resultado importante sim. Foi a primeira semana depois de 40 dias no clube em que podemos fazer um trabalho mais contínuo, mesmo com a falta de muitos nomes. Tivemos um número considerável de jogadores que não puderam jogar. Já tínhamos feito um planejamento com aqueles que jogaram a Data-Fifa, principalmente com aqueles com minutagem no segundo jogo por suas seleções. Fico satisfeito por ver o desenvolvimento da equipe, espero que voltemos com todos em condições. Ainda não tive essa oportunidade no Corinthians, sempre com um ou dois afastados. Agora, se Deus quiser, vamos melhorar nossa condição."

Garotos da base relacionados. "A equipe profissional precisa disso, precisa ter uma integração maior para receber os garotos e valorizá-los. É o trabalho correto, é o trabalho que encontra resultados. Sempre gostei muito de usar os garotos da base porque já vêm com identificação com o clube e com a camisa. Eles sentem um pouco mais, espero que cada um ocupe o seu espaço e continue nos mostrando coisas boas."

Maycon capitão. O que justifica? "O Maycon vem de uma lesão. Sei que talvez não esteja em suas melhores condições, mas é um jogador que sempre foi aproveitado. Acredito muito no atleta, vejo qualidades nele, espero que continue no processo. Ele pode evoluir e melhorar, sabe disso. Trabalhou muito bem nessa semana, nós ainda com um pouco de paciência vamos ter um jogador em condições de nos ajudar muito nas competições."