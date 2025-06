Dorival aprova atuação do Corinthians e defende escolha de preservar selecionáveis

Dorival Júnior saiu satisfeito com a atuação do Corinthians no empate de 1 a 1 com o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes. O treinador aprovou o rendimento dos jogadores depois da primeira semana completa de treinos sob seu comando e vê evolução na equipe.

"Foi um resultado importante. Foi a primeira semana que nós conseguimos fazer um trabalho mais contínuo, mesmo com a falta de muitas nomes. Foram praticamente oito desfalques se contarmos Raniele e Yuri, Gustavo estava retornando. É um número considerável de jogadores que não participaram. Já tínhamos um planejamento para os atletas que jogariam nesta data Fifa. Fico satisfeito de ver o desenvolvimento dessa equipe. Espero que voltemos com todos os jogadores em condições, ainda não tivemos essa possibilidade. Espero que possamos aproveitar esse período da melhor forma", afirmou o técnico em coletiva de imprensa.

"Procuramos dar atenção a todos os jogadores. Tivemos um jogo em que vínhamos sendo superiores por dentro, o Mano percebeu isso. Fizeram uma alteração para uma linha de cinco, já estávamos prevendo essa possibilidade. Acho que a equipe vem começando a buscar uma identidade, ainda é muito cedo. Foi a primeira semana de treinamento apenas. Fizemos dez jogos em 30 dias. Estamos saindo desse período sem grandes lesões, recuperando jogadores, principalmente o Garro. Espero que a gente volte ainda mais forte para o retorno da competição", acrescentou.

Dorival também falou sobre as ausências de Memphis Depay, André Carrillo e José Martínez. Os três tiveram uma alta minutagem por suas respectivas seleções durante a data Fifa e foram poupados pela comissão.

Apesar do empate, o comandante defendeu a escolha e acredita que ter preservado o trio por desgaste foi a decisão correta.

"Não há uma certeza em relação a presença dos jogadores em campo. Temos que respeitar os profissionais que estão no clube, respeito tudo o que nos foi passado pelo departamento médico e de fisioterapia. Tudo foi planejado e programado, respeitamos as individualidades de cada um. Para evitar qualquer situação, tomamos uma decisão antecipada e acredito que foi a correta. Preparamos a equipe para fazer um grande jogo, foi um jogo muito disputado. Fico muito feliz pela primeira semana de trabalho, a resposta em campo foi muito importante", finalizou.

Com o empate de 1 a 1, a equipe do Parque São Jorge pulou para o décimo lugar do Brasileirão, com 16 pontos conquistados.

O Timão terá um longo período de inatividade até a próxima rodada do Brasileiro. O Corinthians entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram definidos pela CBF.