Dorival aposta em caras novas e resgata clima leve no vestiário

A pausa da Data Fifa foi fundamental para Dorival Júnior resgatar o clima leve do vestiário do Corinthians e integrar novidades ao elenco.

O que aconteceu

Nos últimos 10 dias, o treinador focou em conversas mais profundas para resgatar a confiança dos jogadores e blindar o CT dos problemas externos. O meia Rodrigo Garro chegou reclamar que a política conturbada do clube estava interferindo no desempenho dentro de campo.

Inclusive, o psicológico do Timão preocupava o técnico após a sequência de resultados frustrantes no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Foram dois empates pelo Brasileirão, com Atlético-MG (1 x 1) e Vitória (0 x 0), além da eliminação ainda na fase de grupos do torneio continental.

O resultado foi uma "injeção de ânimo" no vestiário, segundo apurou o UOL. Dorival tem um histórico de ser "bom de papo" e de priorizar a parte mental dos atletas.

Outro ponto de atenção do técnico foi integrar "Crias do Terrão" ao elenco principal. Na ausência de peças importantes, convocadas para seleções, o treinador se dedicou a conhecer as joias da base e teve uma grata surpresa.

O ponta Kauê Furquim, de 16 anos, chamou atenção nos treinos e foi inscrito para o Brasileirão. Nesse contexto, outros dois garotos, já conhecidos da Fiel, também caíram nas graças do técnico: os meias Bahia e Dieguinho.

Com isso, Dorival conseguiu atingir dois objetivos nessa pausa, antes do confronto contra o Grêmio. A equipe alvinegra entra em campo hoje, às 20h, na Arena do Grêmio, em confronto direto com o time de Porto Alegre pela parte de cima da tabela.