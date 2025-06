Disponível! Malhadinho amplia leque de opções e intima Volkov para duelo no UFC

Se tem uma coisa que o fã de MMA não pode reclamar sobre Jailton Almeida é de sua disponibilidade para voltar a competir no UFC. Sem lutar desde janeiro, o brasileiro já desafiou nomes como Ciryl Gane, Tom Aspinall e até mesmo cogitou descer para os meio-pesados (93 kg) e duelar contra o campeão Magomed Ankalaev. Sem qualquer indício de desfecho positivo nas investidas anteriores, 'Malhadinho' recalculou a rota e voltou seu foco primário para outro possível oponente: Alexander Vokov.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o peso-pesado baiano intimou o gigante russo para um confronto direto no segundo semestre. Como Volkov havia adiantado anteriormente que gostaria de voltar aos octógonos no outono americano - que vai do dia 21 de setembro até 20 de dezembro -, Malhadinho abriu as portas para enfrentar o striker em qualquer card de 'PPV' dentro desta janela.

"Volkov, como você pediu, o outono está chegando e estou pronto. Qual evento de PPV te agrada mais? Estou disponível para o que você decidir! Vamos lá! UFC 320, Las Vegas, em outubro. UFC 321, Emirados Árabes Unidos, em outubro. UFC 322, Nova York, em novembro. UFC 323, Las Vegas, em dezembro", escreveu o peso-pesado baiano, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Alvo antigo e luta cancelada

O duelo entre os dois já havia sido marcado para ocorrer no passado, mais precisamente no UFC 302, em junho de 2024. Entretanto, foi cancelado de forma inesperada. À época, em entrevista à Ag Fight, Malhadinho revelou que o contrato já havia sido, inclusive, assinado - mas a organização alterou os planos sem fornecer explicações claras. Na oportunidade, o gigante russo foi realocado para enfrentar o compatriota Sergei Pavlovich.

Categoria travada

Atual número 6 do ranking, Malhadinho pode avançar para a terceira colocação caso enfrente e vença Volkov. O pelotão de elite dos pesados, porém, segue estagnado por conta da incerteza sobre o futuro de Jon Jones. Atual campeão interino da categoria, Aspinall aguarda por uma eventual unificação de título com 'Bones' - dono do título linear. Caso a superluta não saia do papel, o nome mais cotado para encarar o prospecto inglês é o do francês Ciryl Gane.

Volkov, like you requested Fall is coming and I am ready which PPV event would you like more? Im available for whatever you decide! Let's go!

UFC 320 - October - LV

UFC 321 - October - UAE

UFC 322 - November - NY

UFC 323 - December - LV

- Jailton Almeida "Malhadinho" (@Malhadinho_UFC) June 10, 2025

