Mundial: goleiro titular de rival do Palmeiras tem incômodo e deixa treino

O goleiro Diogo Costa, titular e capitão do Porto, primeiro rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, deixou o treino da equipe portuguesa mais cedo hoje.

O que aconteceu

Diogo Costa sentiu um desconforto muscular, segundo a imprensa portuguesa. O atleta, campeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa no último final de semana, passará por avaliações médicas para identificar uma possível lesão.

O problema acontece a três dias da estreia do Porto no Mundial contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

O Porto voltará a treinar na manhã de amanhã nos Estados Unidos. A equipe ainda não divulgou um boletim sobre a situação de Diogo Costa.

Diogo Costa é titular absoluto do Porto. O goleiro, que joga no clube desde o sub-13, disputou 43 jogos pela equipe portuguesa na última temporada.