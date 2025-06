Derrota do São Paulo para o Vasco no Morumbis tem protesto e vaias da torcida; confira

O clima no Morumbis na noite desta quinta-feira foi de intensos protestos e vaias de grande parte da torcida do São Paulo, que comparece ao estádio. O Tricolor perdeu por 3 a 0 do Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao terceiro revés consecutivo na competição.

"Muito respeito com a camisa Tricolor, filho da p...", "Não é mole não, eu tô cansado de time amarelão", foram alguns dos gritos entoados pela torcida em meio às vaias, que foram entoadas tanto durante o jogo quanto após o apito final.

O resultado deixa o São Paulo na 14ª posição, com 12 pontos, a apenas um de distância da zona de rebaixamento. O Internacional é o 17° colocado, com 11.

A equipe carioca conseguiu a vantagem ainda no primeiro tempo, que não foi brilhante. O Vasco aproveitou duas falhas defensivas do Tricolor. Primeiro, abriu o placar aos 25 minutos, com Rayan e, em seguida, ampliou com Nuno Moreira, aos 38.

Mesmo com as mudança no intervalo, o São Paulo não mostrou muita reação à torcida e sofreu o terceiro gol aos 23 minutos, dos pés de Vegetti. O Tricolor diminuiu apenas aos 47, com gol de Ryan Francisco.

O Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa devido à Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Assim, o Tricolor terá um longo período para digerir o momento instável que vive e tentar voltar melhor.

O São Paulo só volta a campo no próximo mês para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. A CBF, porém, ainda não definiu os detalhes dos jogos da 13ª rodada do Brasileirão.