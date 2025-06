De Bruyne acerta com campeão italiano Napoli após saída do Manchester City

(Reuters) - O meia belga Kevin De Bruyne foi contratado pelo Napoli, campeão da Série A, como agente livre na quinta-feira, após o fim de sua brilhante passagem de 10 anos pelo Manchester City.

De Bruyne levantou 19 troféus no City desde que se transferiu do time alemão VfL Wolfsburg em 2015 -- uma coleção que inclui seis títulos da Premier League e um título da Champions League. Ele também foi eleito duas vezes o Jogador da Temporada da Premier League.

O contrato do jogador de 33 anos com o City expirou no final da temporada recém-concluída.

"Kevin tem orgulho de ser um de nós!", publicou o Napoli na plataforma de rede social X.

O capitão da Bélgica participou de 40 partidas em todas as competições pelo City na última campanha, com seis gols e oito assistências.

As lesões limitaram suas aparições nas duas últimas temporadas.

De Bruyne fez 422 jogos em todas as competições pelo City, marcando 108 gols e registrando 177 assistências. Ele tem o segundo maior número de assistências na história da Premier League, com 119, atrás de Ryan Giggs (162).

O Napoli conquistou seu segundo título da Série A em três anos, após uma disputa acirrada com a Inter de Milão.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)