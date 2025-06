Cruzeiro pega Vitória para assumir a liderança do Brasileirão antes do Mundial

O Cruzeiro terá a chance de ficar ao menos um mês na liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa superar o Vitória nesta quinta-feira, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 12ª rodada. Após isso, a competição entrará em pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes e só voltará no final de semana 12/13 de julho.

Vice-líder com 23 pontos, o Cruzeiro só está atrás do Flamengo, com 24. O time carioca, participante do Mundial, teve seu jogo contra o Sport adiado, abrindo chance para o time mineiro.

O Cruzeiro está em excelente momento, há 11 jogos sem perder na temporada, sendo oito vitórias e três empates. A última derrota foi em 24 de abril, há quase dois meses, quando sofreu 2 a 1 para o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, são cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos. A última derrota aconteceu em 20 de abril, diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, fora de casa.

O técnico Leonardo Jardim fez certo mistério e fará mudanças no Cruzeiro. Isso porque o volante Christian está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito para assumir a vaga é Eduardo, que vem entrando durantes os jogos constantemente.

A boa notícia é que o zagueiro Lucas Villalba volta de suspensão e deve ser titular ao lado de Fabrício Bruno. Fagner, Kaio Jorge e Lautaro Díaz, que fizeram trabalhos específicos de recuperação física, devem integrar os relacionados, diferente de João Marcelo e Matheus Henrique, que seguem no departamento médico.

Apesar do bom momento, Jardim pediu moderação nas expectativas. "Queremos ser competentes a cada jogo e respeitar o adversário, seja o Vitória na próxima rodada, seja Flamengo ou Palmeiras. E depois verificar o que isso nos dará. Não é agora na 11ª rodada que vamos mudar o nosso objetivo, que é voltar à Libertadores."

O Vitória, por outro lado, somou apenas um ponto nas últimas três partidas, e tem apenas dez pontos na 16ª colocação, uma fora da zona de rebaixamento (Z-4). O último triunfo foi há um mês, em 10 de maio, quando superou o Vasco, por 2 a 1, em casa. As suas únicas duas vitórias foram como mandantes, já que em abril bateu o Fortaleza pelo mesmo placar.

O desempenho diante de sua torcida é que traz esperança ao Vitória. Além dos dois triunfos, empatou por 1 a 1 com o Grêmio e perdeu para Flamengo (2 a 1) e Santos (1 a 0). Ou seja, conquistou sete dos seus dez pontos, o que representa 70%.

O técnico Thiago Carpini terá nada menos do que três baixas por suspensão. O zagueiro e capitão Lucas Halter será desfalque pela primeira vez na competição. Isso vem dando dor de cabeça ao técnico, já que as opções para manter o trio defensivo seriam Neris, que se recupera de lesão, e Kauan, do sub-20, que sofreu fratura. Com isso, há chance de jogar com apenas dois zagueiros: Zé Marcos e Edu.

O volante Ricardo Ryller e o atacante Janderson são os outros desfalques. Janderson, aliás, vem sendo cobiçado pelo Göztepe, da Turquia, e o Vitória recusou oferta de quase R$ 10 milhões, mas quer negociá-lo. A boa notícia é que o meia Matheuzinho, que tem dois gols e três assistências no Brasileirão, volta.

Carpini minimizou as baixas e valorizou o elenco. "Toda ausência é sentida, mas abre oportunidade para outros atletas. Vamos ter o retorno do Matheuzinho, o Neris pode se recuperar. Prefiro valorizar quem vai estar em condições. Temos um caminho para ser seguido independente de quem jogue."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CRUZEIRO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald Lopes e Matheuzinho; Renato Kayzer, Fabri e Lucas Braga. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).