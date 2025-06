Cruzeiro empata com Vitória e perde chance de assumir a ponta do Brasileiro

Nesta quinta-feira, no Barradão, o Cruzeiro empatou sem gols com o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é ruim para os dois times, já que o Cabuloso perdeu a chance de liderar a competição antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes e o Vitória se aproximou da zona de rebaixamento.

A Raposa, vice-líder, chegou aos 24 pontos e empatou na pontuação do líder Flamengo. Porém, os cariocas, que entram em campo pelo Brasileiro apenas após o Mundial, tem saldo de gols amplamente superior (20 a 9). O Vitória, por sua vez, com apenas 11 unidades, permaneceu na 16ª colocação, mas pode entrar no Z4 em caso de vitória do Vasco. O Cruzmaltino enfrenta o São Paulo mais tarde, às 21h30 (de Brasília).

Os próximos compromissos das equipes acontece depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, pela 13ª rodada do Brasleirão. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio no Mineirão no dia 12 de julho, com horário a definir pela CBF. Já o Vitória, no mesmo dia, visita o Internacional no Beira-Rio.

Expulsão de Eduardo e lesão de Jamerson

Aos 45 minutos do segundo tempo, o Vitória desceu em velocidade para o campo de ataque. Em arrancada, Jamerson, da equipe rubro-negra, sofreu uma dura entrada de Eduardo, do Cruzeiro. O jogador da equipe mandante sofreu uma fratura dura no tornozelo direito e precisou ser substituído. O meio-campista do Cabuloso, após a falta, recebeu o cartão vermelho direto.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 0 X 0 CRUZEIRO

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 12 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: Carlinhos (Vitória); Matheus Pereira e Lucas Romero (Cruzeiro)



Cartões vermelhos: Eduardo

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon Jesus); Ronald (William Oliveira), Baralhas e Matheusinho; Osvaldo (Gustavo Silva), Lucas Braga (Carlinhos) e Renato Kayzer (Léo Pereira)



Técnico: Thiago Carpini

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson e Kaio Jorge (Bolasie)



Técnico: Leonardo Jardim