Corinthians terá mudanças e Garro como titular contra o Grêmio; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quinta-feira, diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior fez muitas mudanças no time titular e contará com o meia Rodrigo Garro como titular. O argentino não iniciava uma partida desde 27 de março, data da final do Paulistão.

O Timão tem várias baixas para a partida. Memphis Depay, Martínez e Carrillo, que voltaram desgastados da data Fifa, estão de fora. Além deles, os lesionados Raniele e Yuri Alberto, além de Gustavo Henrique, em transição, também desfalcam a equipe.

Em contrapartida, o goleiro Hugo Souza, o atacante Romero e o meio-campista Breno Bidon estão de volta depois se servirem as respectivas seleções e iniciam entre os titulares.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Ryan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández.

Pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior, o time do Parque São Jorge teve uma semana completa para treinamento. O último jogo da equipe alvinegra foi disputado no dia 1º de junho, o empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena.

O Timão, no momento, ocupa o 11º lugar do Brasileirão, com 15 pontos, e mira a vitória para passar o período de férias durante o Mundial de Clubes na parte de cima da tabela de classificação.

Do outro lado, o Grêmio vive seu melhor momento com o técnico Mano Menezes. Os gaúchos embalaram três vitórias consecutivas antes da data Fifa e estão uma posição abaixo do Corinthians, com a mesma pontuação.

O Imortal vai a campo com: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O dono do apito é o capixaba Davi de Oliveira Lacerda. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) ficará à cargo do VAR.