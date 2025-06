Corinthians sai atrás, mas busca empate com o Grêmio pelo Brasileiro

Nesta quinta-feira, Corinthians e Grêmio ficaram no 1 a 1 no último jogo antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa. Desfalcado, o Timão saiu atrás em Porto Alegre, mas buscou o empate através de um golaço de Breno Bidon. Esta é a quarta partida consecutiva da equipe paulista sem vitória.

O resultado não muda muita coisa na tabela de classificação da Série A. A equipe do Parque São Jorge pula para o décimo lugar, com 16 pontos, e se mantém à frente do Imortal, que vem logo atrás, em 11º, com a mesma pontuação.

Os times terão um longo período de paralisação até a próxima rodada do Brasileiro. O Corinthians entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram confirmados pela CBF.

Do outro lado, o próximo compromisso do Grêmio será contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, também sem data ou horário definido.

O jogo

O Corinthians levou um susto logo no primeiro minuto da partida. Após uma cobrança de escanteio, Alysson tocou de cabeça e mandou a bola na trave. Braithwaite teve a chance de empurrar para as redes, mas não conseguiu aproveitar o rebote.

Aos nove, o Timão conseguiu escapar da pressão do Grêmio e também chegou com perigo. Talles Magno conduziu a bola pela esquerda e chutou rasteiro, à direita do gol. Pouco depois, aos 11, foi a vez dos visitantes acertarem a trave gremista em escanteio cobrado por Garro e desviado por Talles.

O Imortal aproveitou uma falha defensiva do Corinthians para abrir o placar aos 28 minutos. Alysson recebeu lançamento de Tiago Volpi, venceu a disputa com Cacá e achou Braithwaite dentro da área. O dinamarquês fintou Matheuzinho e bateu firme, sem chances para Hugo Souza.

Porém, a equipe do Parque São Jorge não sentiu golpe e deixou tudo igual aos 35. Breno Bidon ficou com uma sobra na entrada da área e decidiu arriscar de longe, acertando uma linda finalização no ângulo. Um golaço.

Segundo tempo

O Grêmio teve uma grande oportunidade para marcar o segundo aos seis minutos. Braithwaite recebeu cruzamento na área e chutou a gol, mas viu a bola desviar e sobrar com Wagner Leonardo na pequena área. O zagueiro dominou e bateu, mas Hugo Souza salvou o Corinthians.

O Timão respondeu aos 15, em boa chegada de Matheuzinho. Após a bola sobrar na área, o lateral chegou finalizando forte, mas mandou por cima.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 12 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Breno Bidon, Cacá e André Ramalho (Corinthians); Villasanti e Dodi (Grêmio)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Braithwaite, aos 28? do 1ºT (Grêmio); Breno Bidon, aos 35? do 1ºT (Corinthians)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Ronald), Villasanti e Cristaldo (Riquelme); Alysson (Amuzu), Cristian Olivera (Pavón) e Braithwaite (André Henrique).



Técnico: Mano Menezes

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon (Charles), Ryan, Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Romero).



Técnico: Dorival Júnior