Corinthians encara Grêmio para abrandar crise antes de nova e mais longa pausa

O Corinthians entrou no período de Data Fifa em situação complicada dentro e fora de campo, após o empate sem gols com o Vitória, há pouco menos de duas semanas, em meio às movimentações do presidente afastado Augusto Melo para voltar ao poder. No retorno ao gramado, às 20 horas desta quinta-feira, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão, antes de nova pausa no calendário, agora para o Mundial de Clubes.

O time comandado por Dorival Júnior está na 11ª posição, com 15 pontos, mesma pontuação dos gremistas, donos da 12ª posição. Apesar de a situação na tabela ainda não ser a mais dramática, o futebol apresentado pelo time tem irritado a torcida, que acompanha com preocupação a crise política nos bastidores do clube.

Dois dias depois do jogo com o Vitória, primeiro dia de Data Fifa, torcedores organizados fizeram um protesto no Parque São Jorge e fizeram reivindicações ao presidente interino Osmar Stábile. A principal delas é a reforma do estatuto do clube, com uma proposta de que sócios-torcedores tenham direito ao voto. Uma faixa com a reivindicação, inclusive, foi estendida na Neo Química Arena durante a partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira.

O jogo em questão teve dois corintianos nos bancos de reservas: Hugo Souza pelo lado brasileiro e Romero pelo lado paraguaio. Apenas o atacante entrou em campo. Como os dois já estavam em São Paulo, não são um problema para Dorival Júnior, diferentemente de outros atletas que foram chamados por suas respectivas seleções.

Memphis Depay, que se tornou o maior goleador da história da Holanda, ao lado de Van Persie, ao marcar dois gols na goleada por 8 a 0 sobre Malta, terça, em Groningen, não vai para o jogo. O holandês teve as férias antecipadas, assim como o peruano Carrillo e o venezuelano José Martínez, pois jogaram ao menos 60 minutos no último compromisso pelas respectivas seleções.

Félix Torres, do Equador, foi relacionado, assim como o goleiro Felipe Longo e o meio-campista Breno Bidon, que estavam servindo a seleção sub-20. São novidades entre os relacionados o volante Bahia e o meia Dieguinho, garotos da base que vinham sendo observados e agradaram Dorival.

O Grêmio, por sua vez, chega ao duelo em boa fase. Em reorganização desde abril sob o comando de Mano Menezes, o time gaúcho vem três vitórias seguidas, duas pelo Brasileirão, contra Juventude e Bahia, e uma pela Sul-Americana, sobre o Sportivo Luqueño.

Assim como Dorival, Mano teve de tomar decisões a respeito de jogadores convocados na Data Fifa. Aravena, Cristian Olivera e Villasanti retornam após defenderem as seleções do Chile, Uruguai e Paraguai, respectivamente, e estão disponíveis. Depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito no duelo com o Juventude, o último antes da Data Fifa, o atacante Braithwaite teve tempo para se recuperar e deve ficar ao menos no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

GRÊMIO - Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Ronald), Alysson, Cristaldo e Cristian Oliveira; Matías Arezo. Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Angileri; Charles (Félix Torres), Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero (Héctor Hernández)

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).