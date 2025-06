Corinthians e Grêmio empatam pelo Brasileirão em noite de protagonismo de pratas da casa

Corinthians e Grêmio empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira pela 12ª rodada do Brasileirão, a última antes pausa para a disputa do Mundial de Clubes de Fifa. Na arena gremista, em Porto Alegre, o brilho foi dos jovens talentos de ambos os lados. O atacante Alysson, de 19 anos, abriu o placar para o lado tricolor, e Breno Bidon, de 20, empatou.

O resultado mantém as duas equipes empatadas com 16 pontos. Os corintianos estão à frente, por vantagem de um gol no saldo em relação ao adversário gaúcho, que vinha de três vitórias seguidas.

Dorival escalou seu time sem contar com Memphis Depay, Carrillo e Martínez, que tiveram as férias antecipadas em razão da minutagem que tiveram com suas seleções na última Data Fifa. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, pôde escalar entre os titulares o meia Rodrigo Garro, que vinha entrando no segundo tempo após dois meses tratando uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O começo do jogo foi de equilíbrio nas ações ofensivas, mas os corintianos tiveram um pouco mais de facilidade para levar perigo, especialmente quando se aproveitavam da fragilidade do lado direito da defesa gremista.

A primeira grande chance foi do Grêmio, quando Alyson acertou a trave nos minutos iniciais. Pouco depois, um cabeceio de Talles Magno, que já havia levado perigo em lance anterior, também parou na trave e por pouco não deixou o placar favorável ao lado alvinegro.

O Corinthians passava mais tempo com a bola nos pés e chegou a ter 66% da posse, mas o Grêmio deu uma aula de contra-ataque, como gosta Mano Menezes, para desempatar. Além da disciplina em executar a tática, foi determinante ao lance a habilidade do garoto Alysson, que aplicou o 'drible da vaca' para superar a marcação de Cacá e tocou dentro da área, onde Braithwaite freou limpando Matheuzinho do lance e chutou para a rede.

Em exibição acima das que apresentou nos últimos jogos, o time de Dorival Júnior manteve o ritmo e continuou construindo no campo de ataque, até Breno Bidon acerta belíssimo chute colocado de fora da área e empatar.

Houve grande queda de qualidade de futebol jogado por ambos os lados no segundo tempo, que teve a predominância de momentos de morosidade durante os 15 minutos iniciais. A exceção foi uma finalização de Wagner Leonardo, quase dentro da pequena área, defendida por Hugo Souza.

Não mudou, contudo, o fato de o Corinthians ficar mais com a bola nos pés e trocar passes com facilidade. O Grêmio recalculou a rota e passou a marcar a saída de bola dos corintianos, sempre em busca de forçar o jogo no zagueiro Cacá, que tem menos qualidade no passe do que o companheiro André Ramalho. Foi maior a presença tricolor no ataque durante os minutos finais, porém pouco incisiva.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 CORINTHIANS

GRÊMIO - Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Ronald), Villasanti, Cristaldo (Riqulme); Cristian Olivera (Pavon), Braithwaite (André Henrique) e Alysson (Amazu). Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan, Maycon (Charles), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro; Tallles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Ángel Romero). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Braithwaite, aos 28 minutos, e Breno Bidon, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Breno Bidon, Caca, Dodi e Villasanti.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).