Conmebol vai criar fair play financeiro para os clubes, diz presidente

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que vai implementar fair play financeiro para os clubes que atuam nas competições sul-americanas.

O anúncio foi feito no discurso que comemorou a eleição de Alejandro para mais um mandato à frente da entidade — agora, até 2031.

Alejandro mencionou o aumento de receitas e, consequentemente, de prêmios aos clubes nos últimos anos. Agora, trouxe a público que precisa aplicar regras de controle de gastos para que as dívidas não cresçam na mesma proporção.

"Temos que cuidar muito bem da saúde do nosso futebol. De nada serve ou vai servir gerar dinheiro e investir, com os clubes ficando cada vez mais endividados. Então, o próximo passo é inovar e implementar o fair play financeiro. É tempo que a história mude. Não queremos clubes endividados", disse o presidente da Conmebol.

O discurso de Alejandro encontra eco no Brasil. A CBF também quer ir pelo mesmo caminho na gestão Samir Xaud. Tanto que já publicou uma portaria para montagem do grupo de trabalho que discutirá as regras a serem aplicadas nas competições nacionais.

A Conmebol ainda não informou prazos e o nível de detalhamento do projeto do fair play financeiro. Mas tem na Uefa um exemplo de aplicação das regras de controle.

"Queremos clubes fortes. Queremos que se invista o dinheiro na logística que nos vai assegurar o futuro. Trabalhando juntos, podemos sonhar, solidificar as bases e as condições dos nossos clubes e associações membro", completou Alejandro Domínguez sobre o assunto.

Alejandro foi reeleito mais cedo por unanimidade.