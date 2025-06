Conheça sete estrelas do futebol mundial que jogam poker

Muitas pessoas não imaginam que seus ídolos em campo de jogo são astros nas mesas de poker. Esses dois esportes, embora sejam tão diferentes, possuem algumas semelhanças e atraem jogadores de futebol. O poker, nos últimos anos, vêm gerando cada vez mais oportunidades de marketing, novos negócios, visibilidade e ganhos financeiros.

Roberto Lifschitz, diretor de marketing da World Poker Federation (WPF), organização criada no Brasil com objetivo de unificar a comunidade ao redor do mundo, acredita ser importante a relação do poker com astros do esporte e destaca, principalmente, o contato com novos jogadores.

"É incrível que pessoas de esportes completamente diferentes se interessem por poker e ajudem a trazer ainda mais visibilidade para a modalidade. Existe um caminho, muito promissor, para explorarmos à imagem de celebridades e propagarmos o poker e todos os benefícios que este esporte da mente pode trazer", ressaltou Roberto Lifschitz.

Confira as sete estrelas do futebol com participação no mundo do poker:

1. Neymar

Neymar, que atualmente é atleta do Santos, tem um vínculo muito forte com o poker. O jogador se destaca na modalidade e já apareceu em campeonatos importantes, como o BSOP.

2. Memphis Depay

Memphis, atacante holandês que atua no Corinthians e que é amigo de Neymar, também se destaca no meio do poker. Recentemente, o atacante viralizou em uma foto com o atleta do Santos, em um evento de poker em São Paulo.

3. Ronaldo Fenômeno

Desde a aposentadoria, Ronaldo Fenômeno é destaque no mundo do poker, chegando a transmitir, inclusive, lives de seus jogos. O ex-jogador também participou de campeonatos, onde o astro do futebol faturou US$ 42.180, por alcançar a 26ª colocação no PokerStars Caribbean Adventure (PCA), nas Bahamas.

4. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história, mas também é um jogador de poker reconhecido. Ele é membro da Team PokerStars e participou de um home game com a equipe, onde os vencedores de torneios tiveram a oportunidade de jogar com ele.

5. Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo, um dos mais conhecidos treinadores de futebol do Brasil, é outro entusiasta do poker, conhecido por participar de torneios e eventos. Em 2011, Luxemburgo participou da World Series of Poker (WSOP), um dos torneios mais prestigiados do esporte.

6. Gerard Piqué

Piqué é multicampeão com o Barcelona entre 2010 e 2022. Conhecido por ser um dos melhores zagueiros da história do clube e da seleção espanhola, o fundador da Kings League é um destaque no mundo das cartas. No European Poker Tour (EPT) etapa de Barcelona, o ex-jogador foi vice-campeão do Single Day High Roller e faturou R$1,6 milhão.

7. Mario Mosbock

Mario Mosbock foi um atleta de futebol, que resolveu se aposentar dos gramados com 21 anos para viver do poker. Hoje, Mosbock é um jogador reconhecido na modalidade com ganhos e rendas maiores do que muitos atletas mundialmente conhecidos. O ex-jogador de futebol conquistou seu terceiro título na Triton Poker Series, evento realizado em Jeju, na Coreia do Sul. A vitória rendeu ao austríaco um prêmio de US$ 1.836.570.