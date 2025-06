Com um a mais, Bahia vence o Bragantino e entra no G6 do Brasileirão

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Os gols do Tricolor de Aço foram anotados por Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo.

Desta maneira, o Bahia chegou aos 21 pontos e subiu para o quinto lugar na tabela. A equipe ultrapassou Fluminense e Botafogo, que possuem 20 e 18 pontos, respectivamente, e não jogam nesta rodada, por estarem nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Bragantino, por sua vez, permaneceu na terceira posição, com 23 unidades somadas.

Esta foi a última partida das duas equipes antes da parada para o Mundial de Clubes. Existe a possibilidade do Bahia disputar as quartas de final da Copa do Nordeste ainda neste mês, embora a CBF não tenha confirmado datas e horários. Já o Massa Bruta vai ficar cerca de um mês longe dos gramados.

?? ARRAIÁ TRICOLOR! No último jogo antes da parada, Esquadrão derrota Red Bull em Bragança Paulista pela primeira vez na história, 3 a 0, e pula para 5º do Brasileirão. Gols de Juba, Michel e um contra neste #DiaDosNamorados azul, vermelho e branco. Agora só em julho! #BBMP pic.twitter.com/tyx31Kwy31 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 13, 2025

O jogo

O Bragantino começou a partida com o pé esquerdo. Com apenas dez minutos de jogo, Andrés Hurtado derrubou Ademir no campo de ataque e foi expulso. O camisa 34 era o último homem quando fez falta no atacante do Bahia.

A equipe visitante aproveitou o jogador a mais e abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Willian José recebeu na entrada da área e deu passe de calcanhar para Luciano Juba, que finalizou entre as pernas do goleiro Cleiton.

Ainda na primeira etapa, nos acréscimos, o Bahia ampliou com gol contra de Guilherme Lopes. Everton Ribeiro finalizou para defesa de Cleiton, mas a bola acabou batendo no lateral esquerdo e entrou no gol.

Já aos 28 minutos da etapa complementar, Pulga encontrou Michel Araújo sozinho na entrada da área. O meia dominou, puxou para a perna esquerda e mandou uma bomba no canto, liquidando o jogo.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 0 X 3 BAHIA

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 12 de junho, quinta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



Cartões amarelos: Eduardo Sasha (Bragantino); Gilberto, Willian José, Luciano Juba (Bahia)



Cartões vermelhos: Andrés Hurtado (Bragantino)

Gols: Luciano Juba, aos 40? do 1ºT; Guilherme Lopes, aos 51? do 1ºT; Michel Araújo, aos 28? do 2ºT (Bahia)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fabinho); Lucas Barbosa (Eduardo Santos), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Vinicinho (Nathan Mendes)



Técnico: Fernando Seabra

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly) e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Tiago)



Técnico: Rogério Ceni