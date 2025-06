Com tabu em jogo, Red Bull Bragantino e Bahia fazem duelo direto por G-6 no Brasileirão

Determinado a se manter na parte de cima da tabela, Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto direto na parte de cima da tabela é o último antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e pode influenciar diretamente a briga por vaga no G-6 e até pela liderança do Brasileirão.

Com 23 pontos, o Red Bull Bragantino entra na rodada na terceira colocação, apenas um ponto atrás do líder Flamengo, que não joga na rodada devido à disputa do Mundial de Clubes. Já o Bahia soma 18 pontos e ocupa a sétima posição, com os mesmos pontos do Botafogo, atual sexto colocado.

Além do duelo direto, o Bahia ainda tenta quebrar um tabu que já dura 35 anos diante do seu adversário. Desde 1990, o time nordestino jamais venceu o Bragantino atuando fora de casa. São 17 confrontos em solo paulista entre as Séries A, B e C, com 10 vitórias para os paulistas e sete empates, o que representa um aproveitamento de 72,5% para os donos da casa.

O retrospecto mais recente também confirma o domínio do Bragantino jogando como mandante. No segundo turno da Série A de 2023, mesmo em má fase, o time paulista superou o Bahia por 2 a 1, que na época vinha em melhor momento.

As duas equipes vêm de bons resultados, mas o momento é ligeiramente melhor para o time paulista. O Bragantino venceu três dos últimos cinco jogos, e vem de dois triunfos consecutivos, sobre Juventude (1 a 0) e Vasco (2 a 0), este na última rodada, no Rio, antes da pausa para a Data Fifa.

Para a partida, o técnico Fernando Seabra poderá contar com o retorno do atacante Isidro Pitta, que se reapresentou após servir a seleção do Paraguai. No entanto, a equipe terá importantes baixas buscando se manter no G-4.

O Red Bull Bragantino não poderá contar com Henry Mosquera, Agustín Sant'Anna, Juninho Capixaba, Fernando e Douglas Mendes, todos entregues ao departamento médico.

O Bahia, por sua vez, acumulou três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco rodadas, todas intercaladas. Entretanto, após perder por 1 a 0 para o Grêmio fora de casa, o time de Salvador superou o São Paulo por 2 a 1 em seus domínios e agora busca fazer mais uma vítima paulista.

Para escalar o time, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o lateral Iago, recuperado de cirurgia no nariz, e o volante Rezende, que retorna após transição física. Apesar disso, dois nomes importantes seguem fora.

O zagueiro Kanu e o volante Erick, que seguem em recuperação de lesões, estão fora da partida. No mais, o time titular deve ser o mesmo das últimas rodadas.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Léo Realpe (Guzmán) e Guilherme; Eric Ramires, Gabriel e John John; Lucas Evangelista (Lucas Barbosa), Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

HORÁRIO - 21h30.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).