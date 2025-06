Com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho de modelos, Nike anuncia novos uniformes para times europeus

A Copa do Mundo de clubes está prestes a começar e a Nike anunciou nesta quinta-feira as novas camisas dos clubes europeus envolvidos na competição. A empresa norte-americana utilizou modelos muito conhecidos do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno estrelou o novo uniforme da Inter de Milão, enquanto Ronaldinho Gaúcho posou com a nova do PSG.

Além das duas lendas brasileiras, a Nike também o espanhol Fernando Torres para usar o manto do Atlético de Madrid, e o marfinense Didier Drogba para estrelar a nova camisa do Chelsea.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nike Football (@nikefootball)

Paris Saint-Germain

A nova camisa do PSG para a temporada 2025/26 é muito semelhante a usada na conquista da Liga dos Campeões no último ano. A Nike trouxe novamente a tradicional listra vermelha central, mas desta vez com linhas que lembram a Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris. Os franceses estão no Grupo B do Mundial, juntamente com o Botafogo.

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid