Com homenagem a Old Trafford, Manchester United anuncia novo uniforme para a temporada 2025/26

O Manchester United anunciou na manhã desta quinta-feira seu novo uniforme para a temporada 2025/26. A camisa, feita pela Adidas, faz uma homenagem para a casa dos Red Devils, o Old Trafford, que dará lugar ao novo estádio até 2031.

No novo manto, há uma arte abstrata em diferentes tons de vermelho. De acordo com o clube e a Adidas, a ideia é destacar os vários elementos do campo, das arquibancadas e do túnel.

Além disso, completando o visual, há uma elegante gola em V preta e branca e nos punhos das mangas, as três listras pretas nos ombros e o logotipo da Adidas e dos patrocinadores em branco. Por fim, há a inscrição "Theatre of Dreams" - como é carinhosamente chamado o Old Trafford - na parte de trás da gola.

"A cor vermelha é fundamental para o DNA do clube. Houve muitas expressões diferentes dela ao longo dos anos e, para esta temporada, queríamos fazer algo um pouco diferente, usando as mangas como uma tela", disse o diretor sênior de design da Adidas, Jurgen Rank.

Preços

A nova camisa do Manchester United já está disponível no site do clube, que automaticamente já traz o preço convertido para reais. Na versão torcedor, o novo manto custará R$ 715,00, enquanto no modelo jogador, o uniforme sai por R$ 1.050,00.