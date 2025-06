Com brilho de Mathurin, Pacers vencem Thunder e reabrem vantagem na final da NBA

O Indiana Pacers deu o troco em grande estilo no jogo 3 das Finais da NBA e, diante de sua torcida, derrotou o Oklahoma City Thunder por 116 a 107, assumindo novamente a liderança da série: 2 a 1. Com uma atuação decisiva de Bennedict Mathurin, que alcançou sua maior pontuação na carreira com 27 pontos, os Pacers souberam controlar a pressão no quarto período e garantiram o resultado.

A vitória sólida em casa reforça o ótimo aproveitamento do Indiana como mandante nos playoffs e dá à equipe a chance de abrir 3 a 1 na série diante de sua torcida novamente no jogo 4, marcado para esta quinta, às 21h30 (de Brasília).

1º quarto: o Oklahoma City Thunder começou com intensidade e dominou boa parte do período inicial, contando com uma atuação inspirada de Holmgren, que anotou 12 pontos. Com boas jogadas ofensivas de Dort e Shai, a equipe abriu vantagem, enquanto os Pacers reagiram com bolas de três de Haliburton e Turner, mas não impediram a liderança do Thunder no fim do quarto: 32 a 24.

2º quarto: o Indiana Pacers reagiu com força, especialmente com Mathurin vindo do banco e sendo decisivo. Haliburton também apareceu com boas jogadas, e a equipe virou o placar, alternando a liderança com o Thunder em uma sequência equilibrada. Shai seguiu pontuando bem por OKC, mas os Pacers foram superiores na reta final e foram para o intervalo vencendo por 64 a 60.

3º quarto: a partida seguiu em ritmo acelerado e extremamente disputado, com diversas trocas de liderança e empates ? 13 só neste período. Haliburton comandava os Pacers, enquanto Shai e Williams mantinham OKC na briga. Na reta final, Holmgren garantiu pontos importantes e Williams acertou uma bola de três que deu a vantagem ao Thunder: 89 a 84 antes do último quarto.

4º quarto: o jogo foi eletrizante e equilibrado até os minutos finais, com Mathurin brilhando em jogadas decisivas, dentre elas uma bola de três que colocou os Pacers na frente. Haliburton também brilhou com um arremesso do meio da quadra, enquanto McConnell empatou o duelo após interceptação. A partir daí, Indiana assumiu o controle com cestas importantes, abrindo vantagem (100 x 107). OKC ainda tentou reagir com Shai, Williams e Wallace, mas parou em uma defesa de Turner e viu Mathurin alcançar sua maior pontuação da carreira (27 pontos). Siakam fechou o placar com uma bandeja nos segundos finais, garantindo a vitória dos Pacers por 116 a 107.