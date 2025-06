Cléber Xavier valoriza vitória do Santos e se diz "ansioso" pela renovação de Neymar

Foi no sufoco, mas o Santos conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, com um gol nos acréscimos, o Alvinegro Praiano venceu o Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da competição nacional. Barreal, Guilherme e Rollheiser anotaram os gols da equipe santista.

Com o resultado desta quinta-feira, o Alvinegro Praiano somou sua segunda vitória seguida como visitante, chegou aos 14 pontos e pulou para a 15ª colocação. O técnico Cléber Xavier, portanto, valorizou o triunfo e destacou a eficiência da equipe, que vinha deixando a desejar no quesito.

"A importância de um resultado nessa hora, um resultado fora, contra uma equipe que vinha também pressionada, mas uma equipe muito boa. Se não me engano, fazia muito tempo que o Santos não vencia aqui em Fortaleza, até por isso a dificuldade do jogo. Um primeiro tempo em que o Santos teve cinco finalizações, duas efetivas. Fomos efetivos. O Fortaleza teve uma finalização no poste perigosa, no primeiro tempo a posse foi um pouco maior. Mas tivemos essa efetividade que falei que há muito tempo não tínhamos", avaliou o treinador.

Assim como Rollheiser fez na saída de campo, Cléber Xavier também apontou a resiliência do grupo como decisiva para a vitória sobre o Fortaleza no apagar das luzes.

"No início do segundo tempo, uma bola do Barreal poderia ter sido o 3 a 0. Natural que o jogo ficasse difícil, natural as mudanças que o Vojvoda fez para que a equipe dele ficasse mais agressiva. Perdemos o Souza por lesão no intervalo. Tínhamos trabalhado com algumas situações. Depois, acabamos tomando o gol. Quando você toma o gol e logo em seguida toma o outro gol, você tem que repensar algumas situações de jogo. (...) Importante o uso do grupo, a valorização do grupo, trabalhar com todos que têm. O Santos tem bons jovens, mas também tem jogadores experientes que estão se integrando e se entregando nos jogos. Esse grupo mostrou nesse jogo e já vinha mostrando nessa última sequência", apontou.

"Essa vitória traz muito de volta o equilíbrio mental. Só de sair da zona a gente já cresce como grupo e como a relação interna que temos. Por isso quero valorizar todos", completou.

Por fim, Cléber Xavier também foi questionado sobre a renovação de Neymar. O camisa 10 tem contrato com o Peixe até o dia 30 de junho. Na última terça-feira, o astro declarou em entrevista que, em uma escala de zero a dez, a chance de renovar com o clube era "sete".

O comandante do Santos disse que não foi informado sobre como andam as tratativas para a renovação do craque, mas deixou claro que está ansioso pela resposta de Neymar.

"Com certeza [se está ansioso pela definição de Neymar para seguir com o trabalho]. O Santos está ansioso, o torcedor está ansioso, o treinador, os jogadores e a comissão estão ansiosos, porque o Neymar é um grande jogador, um dos melhores do Brasil e do mundo nos últimos 15 anos. Nos ajudou muito nos três jogos que ele jogou dentro de um processo de crescimento que foi pequeno ainda da volta dele. Um pouco contra o CRB, um pouco mais contra o Vitória, e mais ainda contra o Botafogo. Esperamos, eu espero contar com ele. Estou ansioso por essa resposta", admitiu.

"Não falei com ele sobre isso [risos]. A última vez que falei com o Ney foi para desejar uma boa recuperação, quando soube que estava em casa, no dia que acabou tendo a Covid-19. Não consegui falar com ele pessoalmente. Com certeza espero encontrá-lo a partir do dia 27, que é a nossa reapresentação", concluiu.

O calendário do futebol brasileiro, agora, será paralisado para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Santos, portanto, só retorna aos gramados em julho. Na 13ª e próxima rodada da Série A, o Alvinegro Praiano recebe o Palmeiras. Data e horário ainda serão posteriormente confirmados pela CBF.

"Agora é descansar, preparar a equipe nessa parada longa. Esperar que, no jogo do dia 12, que eu já começo a pensar lá na frente, tenhamos a Vila cheia de novo e consiga repetir contra um grande adversário, um dos líderes, fazer um grande jogo e trazer a torcida ainda mais para o nosso lado. Agradecer os torcedores que estiveram aqui presentes e que fizeram com que a gente tivesse resiliência para, depois de sofrer dois gols, buscar o terceiro gol", concluiu o comandante.