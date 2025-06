Cléber Xavier se diz ansioso por decisão de Neymar e cita pedido de Soteldo

O técnico Cléber Xavier admitiu "ansiedade coletiva" no Santos pela decisão de Neymar sobre a renovação do contrato após a vitória do Peixe sobre o Fortaleza, hoje, na Arena Castelão. O camisa 10 tem vínculo apenas até o final do mês.

Eu não posso dizer porque não fui informado ainda. Estou ansioso, o Santos está, o torcedor, os jogadores... O Neymar é um dos melhores do mundo nos últimos 15 anos. Nos ajudou muito nos três jogos que jogou dentro do processo de crescimento que foi pequeno ainda. Esperamos contar com ele, estou ansioso por essa resposta. Não falei com ele sobre isso. A última vez que falei foi para desejar boa recuperação pelo covid. Espero encontrá-lo a partir do dia 27 [de junho]. Cléber Xavier

O treinador do Santos também citou um pedido de Soteldo para deixar o clube. O meia-atacante foi negociado com o Fluminense e já está nos Estados Unidos para jogar o Mundial de Clubes.

Esteve fora do Santos no ano passado, voltou este ano, não queria continuar mais, pediu [para sair] e eu aprendi que temos de respeitar o desejo do atleta que não quer ficar e valorizar aquele que quer. Por isso, valorizo os jogadores que estão comigo, que se dedicam. Às vezes não contentam todo mundo, mas eu quero sempre valorizá-los e pedir ao torcedor que apoie, seja dentro ou fora da Vila. Se ele não conseguir desempenhar, faz parte a vaia. Cléber Xavier

O que mais ele disse?

O jogo. "É um resultado contra uma equipe que estava pressionada. O Santos não vencia aqui há muito tempo. O primeiro tempo foi de cinco finalizações para nós, duas efetivas. Uma em jogada ensaiada. A posse do Fortaleza foi maior, mas tivemos uma efetividade que não tínhamos há muito tempo. Era natural que o jogo ficasse difícil no segundo tempo, natural que as mudanças deles deixassem o time mais agressiva. Perdemos o Souza por lesão no intervalo."

Chances a todos. "Trabalhamos com algumas situações. O Tiquinho deu o máximo dele, precisávamos de um cara que atacasse e combatesse mais, o Thaciano treinou assim na semana. Acabamos tomando o gol e o outro em seguida. Repensamos algumas situações, jogadores desgastados. É importante o uso do grupo, a valorização dele, de trabalharmos com todos. O Santos sempre tem bons jovens, mas também tem jogadores importantes experientes, que têm se entregado."

Impacto da vitória. "Esse jogo mostrou que criamos uma unidade, foi uma vitória contra o Vitória, um bom jogo contra o Botafogo e hoje. É descansar, preparar a equipe na pausa e esperar que a Vila esteja cheia na volta contra um grande adversário, um dos líderes. É fazer um grande jogo e começar a trazer a torcida mais ainda para o nosso lado. Essa vitória já traz equilíbrio mental só por sairmos da zona. Quero valorizar todos."

Rollheiser. "Quando ele tomou o cartão, pensei nisso. É uma pena. Tem jogado bem, crescido, tenho conversado com ele. É um jogador que vinha de poucos jogos. A parada é importante para trazermos um equilíbrio físico. De novo um grande jogo dele e hoje deu uma assistência e um gol no fim."

O que o time pode melhorar. "Podemos melhorar tudo. Evoluímos a cada dia no futebol. A questão mental e física vem lado a lado com a técnica e a tática. Temos tecnicamente grandes jogadores, evoluímos taticamente no sentido defensivo. Precisamos trabalhar a parte ofensiva. Fizemos um jogo bom contra o Botafogo sem um 9. Sem o Neymar, trabalhamos com o Tiquinho. Vamos dar a mão para todos, treinar todos para evoluirmos sempre no tático. O mental evolui com a saída da zona, o físico vai melhorar com parada."

Reforços vêm aí? "Quanto a novos jogadores, não é hora de falar disso. É hora de comemorar a vitória, a saída da zona ruim com esses jogadores que estão aqui e que vão seguir nos ajudando."