Cléber Xavier define Santos com três mudanças para encarar o Fortaleza; veja escalações

O Santos está escalado para o duelo de logo mais contra o Fortaleza, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Neymar, suspenso, o técnico Cléber Xavier promoveu três mudanças na equipe, uma em cada setor do campo.

Luan Peres retorna ao time titular do Santos depois de cumprir suspensão na última rodada e forma dupla de zaga com João Basso. Já nas laterais, Escobar foi mantido na direita, com Souza do lado esquerdo.

O meio-campo, por sua vez, tem Diego Pituca como novidade na vaga de Tomás Rincón, que fica no banco após servir a Venezuela na data Fifa. Por fim, a suspensão de Neymar abriu espaço para o retorno de Tiquinho Soares no comando de ataque.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Diego Pituca, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Do outro lado, o Fortaleza também vem a campo com um time modificado em relação à última rodada do Brasileiro, especialmente no setor defensivo. O técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com os lesionados Moisés, Matheus Rossetto, Sasha e Bruninho.

O Fortaleza está escalado com: João Ricardo, Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Deyverson.

Santos e Fortaleza se enfrentam logo mais, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena Castelão. As duas equipes brigam para deixar o Z4 - o Peixe ocupa a 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Fortaleza e o 17º colocado, com dez.

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) apitará a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). O VAR ficará sob responsabilidade de Rafael Traci (SC).