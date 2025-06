Chaveamento do Mundial: quais gigantes podem cruzar caminho dos brasileiros

O Mundial de Clubes 2025 está cada vez mais próximo, e os torcedores mais otimistas já começam a olhar a tabela da competição para saber quem seu time pode enfrentar na sequência da fase de grupos.

O que aconteceu

O Palmeiras tem tudo para ter uma pedreira nas oitavas de final caso avance pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. PSG, campeão da Champions League, Atlético de Madri e até mesmo o Botafogo, em um eventual confronto brasileiro, estão entre prováveis adversários do Alviverde.

Já o Botafogo, caso não cruze com o Palmeiras, pode ter vida mais fácil nas oitavas. Porto, Inter Miami e Al Ahly são os candidatos a enfrentar o Glorioso no primeiro jogo do mata-mata.

O Flamengo, por sua vez, tem possibilidade de encarar o poderoso Bayern de Munique. Boca Juniors é outro possível rival do Rubro-Negro.

O Fluminense, por fim, pode ter pela frente ninguém menos que a Inter de Milão, vice-campeão da Champions League. Assim como o Fla, também pode ter um argentino no início do caminho do mata-mata: o River Plate.

Já a partir das quartas de final, tudo vai depender da colocação que cada time ficou na fase de grupos, conforme mostra a tabela abaixo.

O chaveamento do mata-mata:

Veja a situação de cada time brasileiro:

Palmeiras

O Palmeiras está no Grupo A do Mundial, ao lado de Porto, Al Ahly e Inter Miami. O cruzamento da chave A é com a chave B, composta por Atlético de Madri, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.

1º do A x 2º do B e 2º do A x 1º do B

Possíveis adversários nas oitavas:

Atlético de Madri (ESP)

Botafogo (BRA)

PSG (FRA)

Seattle Sounders (EUA)

Botafogo

O Botafogo está no Grupo B do Mundial, ao lado de Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders. O Grupo B cruza com o Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami.

1º do A x 2º do B e 2º do A x 1º do B

Possíveis adversários nas oitavas:

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Flamengo

O Flamengo está no Grupo D do Mundial, junto de Espérance, Chelsea, e Los Angeles FC. A chave D terá pela frente nas oitavas a chave C, composta por Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors.

1º do C x 2º do D e 2º do C x 1º do D

Possíveis adversários nas oitavas:

Auckland City (AUS)

Bayern de Munique (ALE)

Benfica (POR)

Boca Juniors (ARG)

Fluminense

O Fluminense está no Grupo F do Mundial, ao lado de Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan. O Grupo F irá cruzar com o Grupo E, que tem Inter de Milão, Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds.

Possíveis adversários nas oitavas: