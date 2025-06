Carlos Eduardo desembarca em São Paulo e inicia trabalhos na Portuguesa

Anunciado pela Portuguesa nesta semana, o lateral-direito Carlos Eduardo desembarcou no Brasil na manhã desta quinta-feira. O jogador seguiu diretamente para o CT do Parque Ecológico, onde se apresentou oficialmente e conheceu as estruturas da Lusa.

Recebido pela comissão técnica e pelos novos companheiros, o atleta passou por exames clínicos, avaliações físicas e testes de performance, supervisionado pelo Núcleo de Saúde e Performance. O lateral demonstrou entusiasmo com o novo desafio.

"Tenho acompanhado o time nas últimas semanas e hoje já me senti muito bem ao chegar aqui. Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, pelos funcionários e pela diretoria", disse.

A torcida Leões da Fabulosa promove caravana para a partida contra o Pouso Alegre, neste sábado (14), às 16h. Os ônibus partirão do Canindé às 11h do sábado (14), com as 60 primeiras pessoas que confirmarem presença ganhando o ingresso gratuitamente. O valor da caravana é de... pic.twitter.com/LNFqY50RNb ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) June 12, 2025

"Estou feliz e motivado por este projeto. A torcida pode ter certeza de que chegou um jogador que não desiste e que vai se entregar ao máximo dentro de campo por esta camisa", continuou.

Com a situação regularizada junto à CBF, Carlos Eduardo já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) e está à disposição do técnico Cauan de Almeida para os próximos compromissos da Portuguesa.

A Lusa volta a campo neste sábado, quando visita o Pouso Alegre, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Manduzão a partir das 16h (de Brasília).

A Portuguesa lidera o Grupo A6 da Terceira Divisão, com 17 pontos conquistados.