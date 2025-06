Campeão do UFC, Merab Dvalishvili é recebido como herói nacional na Géorgia; veja

Campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Merab Dvalishvili vive grande momento dentro e fora do octógono. Depois de defender seu cinturão novamente, desta vez contra Sean O'Malley, no último sábado (7), na luta principal da edição de número 316, o lutador georgiano foi recebido como um verdadeiro herói nacional no seu país (veja abaixo ou clique aqui, aqui e aqui).

Desde sua chegada no aeroporto até o desfile - com o campeão no alto de um ônibus - pelas ruas de Tbilisi, capital da Geórgia, Merab foi aclamado pelo povo de seu país. A idolatria pelo 'prata da casa' é tamanha que um fã chegou a colocar sua integridade física em jogo apenas para tentar se aproximar do lutador (veja abaixo).

Em um movimento arriscado, o indivíduo, que se equilibrava no topo de uma placa de sinalização de trânsito, saltou em direção ao ônibus que levava Merab e sua comitiva, se agarrando na lateral do veículo. O vídeo é cortado logo em sequência e não fica claro se o fã teve sucesso na tentativa de chamar a atenção do ídolo.

Geórgia em alta

E não é só Merab Dvalishvili que carrega a bandeira da Geórgia para os lugares mais altos do principal evento de MMA do planeta. O país do Leste Europeu também conta com outros representantes de destaque no Ultimate, como o ex-campeão peso-pena (66 kg) Ilia Topuria e o top 10 do peso-médio (84 kg) Roman Dolidze.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Uncrowned (@uncrowned)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ESPN MMA (@espnmma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok